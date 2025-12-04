„Das muss Julian Nagelsmann in den Griff bekommen“

„Man weiß nicht: Wer ist der Kern, wer passt zusammen? Das muss Julian Nagelsmann jetzt so schnell wie möglich in den Griff bekommen“, kritisierte Philipp Lahm die Rollenverteilung in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das, was die DFB-Elf 2014 zum Weltmeistertitel geführt habe, fehle momentan.
„In unserer Historie finde ich Mannschaften, die über Jahre zusammenwuchsen. Die 90er verloren zuvor 1988 im Halbfinale gegen die Niederlande. Wir 14er waren vor dem Titel zweimal an Spanien und Italien gescheitert. Für beide Weltmeisterteams galt: Es gab einen Kern an Spielern, die die Sicherheit vom Trainer bekommen haben, dass sie spielen“, so Lahm in Interview mit der deutschen „Bild“-Zeitung.
Die Führungsspieler der Mannschaft seien sich damals ihrer Verantwortung bewusst gewesen, ihre Teamkollegen hätten sich an ihnen aufrichten können. „Diese Entwicklung sehe ich in der aktuellen Mannschaft noch nicht. Für mich waren es zu viele Wechsel“, bemängelte der Weltmeister von 2014.
„Darin liegt eine Gefahr“
Das habe negative Folgen, wie Lahm weiter ausführte: „Diese vielen Wechsel geben den etablierten Spielern nicht die nötige Sicherheit. Ein Beispiel ist Leroy Sane. Einmal wird er zu Hause gelassen, und dann spielt er auf einmal zweimal von Anfang an. Darin liegt eine Gefahr. Man kann Spieler verbrennen. Ich glaube, es ist jetzt das A und O, nicht mehr so viel zu rotieren. Es muss sich eine Mannschaft finden.“
Zwar konnte sich Deutschland als Gruppenerster der WM-Qualifikation für das Spektakel in Nordamerika qualifizieren, allerdings dauerte es bis zum letzten Spieltag, ehe die Nagelsmann-Truppe das Ticket lösen konnte. Die WM beginnt am 11. Juni, bis dahin sollte der Bundestrainer seine Stamm-Elf gefunden haben ...
