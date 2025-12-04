„Das muss Julian Nagelsmann in den Griff bekommen“

„Darin liegt eine Gefahr“

Das habe negative Folgen, wie Lahm weiter ausführte: „Diese vielen Wechsel geben den etablierten Spielern nicht die nötige Sicherheit. Ein Beispiel ist Leroy Sane. Einmal wird er zu Hause gelassen, und dann spielt er auf einmal zweimal von Anfang an. Darin liegt eine Gefahr. Man kann Spieler verbrennen. Ich glaube, es ist jetzt das A und O, nicht mehr so viel zu rotieren. Es muss sich eine Mannschaft finden.“