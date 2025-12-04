Kapfenberg: Diese Halle hat man noch nicht gesehen

„Es ist unser größtes Projekt“, verweist der Unternehmer, der im 19-köpfigen Wirtschaftsbeirat der Bulls sitzt, auf die Bedeutung für die Region. „Es gibt nichts Vergleichbares hier in der Gegend, dadurch wird das Ganze hoffentlich in vielerlei Sicht nutzbar und interessant.“ Auch für die Bulls, die eine eigene Veranstaltungs-GmbH für das Projekt gründen. „Natürlich würde das unserem Verein auch Geld bringen. Und mit so einer Halle bist du ja darüber hinaus dann für den Europacup tauglich, lockst damit vielleicht qualitativ noch hochwertigere Spieler an.“