Mega-Projekt

Kapfenberg: Diese Halle hat man noch nicht gesehen

Steiermark
04.12.2025 09:00
Kapfenbergs Bulls wollen künftig viel mehr als „nur“ Basketball-Action anbieten.
Kapfenbergs Bulls wollen künftig viel mehr als „nur“ Basketball-Action anbieten.(Bild: GEPA)

Auf die Basketball-Fans kommen spannende Tage zu: Im Cup-Viertelfinale prallen die Kapfenberg Bulls am Samstag (19) daheim auf den UBSC Graz – und nur zwei Tage später am Montag wartet auf die Bulls das Liga-Derby in Fürstenfeld. Spannende Tage gibt‘s in Kapfenberg aber auch abseits des Parketts. Denn die Bulls tüfteln am größten Projekt der Klubgeschichte.

Am Nikolaustag kommt der UBSC zu den Bulls in die fast schon „ehrwürdige“ Walfersamhalle. Bulls-Präsident Gernot Mach scherzt: „Hoffentlich fällt das Licht nicht aus!“, lacht der langjährige Gönner der Kapfenberger angesichts der schon in die Jahre gekommenen Infrastruktur. Die – so planen es allerdings die Bulls – ja bekanntlich als Austragungsort für Basketball-Bundesligaspiele ausgedient haben könnte.

Bulls-Präsident Gernot Mach (r.) mit General Manager Michi Schrittwieser (li.)
Bulls-Präsident Gernot Mach (r.) mit General Manager Michi Schrittwieser (li.)(Bild: GEPA)

Das neue Projekt der Kapfenberger, das am Festplatz entstehen soll, wird klubintern als „Convention Center“ bezeichnet. Im Kopf sind die Bulls im Projekt schon sehr weit. Eine Eventhalle, mit Platz für 600 bis 1500 Menschen. „Wir können uns im geplanten Komplex schnell in alle Richtungen bewegen“, spricht Mach von einer Arena, die künftig Messen, Maturabälle, Kabaretts – sogar kleine Konzerte beherbergen soll. Eine Fertigstellung wäre Stand jetzt Ende 2027 – abhängig von behördlichen Genehmigungen – geplant. Mit Kosten von knapp neun Millionen Euro, großteils von den Bulls selbst finanziert, ist das Projekt berechnet.

Zitat Icon

Es gibt nichts Vergleichbares hier in der Gegend, dadurch wird das Ganze hoffentlich in vielerlei Sicht nutzbar und interessant.

Bulls-Präsident Gernot Mach

„Es ist unser größtes Projekt“, verweist der Unternehmer, der im 19-köpfigen Wirtschaftsbeirat der Bulls sitzt, auf die Bedeutung für die Region. „Es gibt nichts Vergleichbares hier in der Gegend, dadurch wird das Ganze hoffentlich in vielerlei Sicht nutzbar und interessant.“ Auch für die Bulls, die eine eigene Veranstaltungs-GmbH für das Projekt gründen. „Natürlich würde das unserem Verein auch Geld bringen. Und mit so einer Halle bist du ja darüber hinaus dann für den Europacup tauglich, lockst damit vielleicht qualitativ noch hochwertigere Spieler an.“  

Aber auch die aktuelle Bulls-Truppe „ist schon auf dem richtigen Weg. Obwohl wir viele junge Spieler im Kader haben“, so Mach, der aber mit den Kapfenbergern träumt. „Wir wollen noch viel besser werden.“

Porträt von Georg Kallinger
Georg Kallinger
Steiermark

