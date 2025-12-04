Prinzessin Kate überstrahlte mit XXL-Tiara alle

Diadem mit besonderer Bedeutung

Bei dem Eyecatcher-Schmuckstück handelt es sich nämlich um ein ganz besonderes Kleinod aus der Schmucksammlung der Royal Family. Die Oriental Circlet Tiara stammt nämlich aus dem Jahr 1853 und wurde damals für Queen Victoria angefertigt. Laut dem Juwelier Garrard wurde das Diadem von ihrem Ehemann Prinz Albert entworfen – eine wundervolle Hommage an die Gäste des Abends.