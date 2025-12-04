Vorteilswelt
Hommage an Gäste

Prinzessin Kate überstrahlte mit XXL-Tiara alle

Royals
04.12.2025 10:36
Prinzessin Kate war mit diesem funkelnden Look eindeutig der Star beim Staatsbankett.
Prinzessin Kate war mit diesem funkelnden Look eindeutig der Star beim Staatsbankett.(Bild: AP/Aaron Chown)

Prinzessin Kate hat es mal wieder geschafft und mit ihrem funkelnden Glamour-Look beim Staatsbankett auf Schloss Windsor alle überstrahlt. Das Highlight ihres Looks war dabei aber vor allem die prunkvolle Tiara, hinter der sich eine wundervolle Botschaft versteckte.

0 Kommentare

Anlässlich des Staatsbesuches des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und dessen Ehefrau Elke Büdenbender luden König Charles und Königin Camilla am Mittwochabend zum Staatsbankett nach Schloss Windsor. Der Star des Abends war allerdings Prinzessin Kate, die an diesem Abend alle anderen Gäste regelrecht überstrahlte.

Glitzerrobe und Wow-Diadem
Das lag unter anderem an ihrer traumhaften Robe von Jenny Packham in einem edlen Rauchblau, die nicht nur funkelte, was das Zeug hielt, sondern auch dank eines asymmetrischen Dekolletés sowie eleganter Cape-Ärmel zum wahren Hingucker wurde.

Prinzessin Kate überstrahlten an diesem Abend alle – selbst ihren Ehemann Prinz William.
Prinzessin Kate überstrahlten an diesem Abend alle – selbst ihren Ehemann Prinz William.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Doch das tolle Designerkleid war längst nicht das einzige Highlight von Kates Look. Denn alle Blicke waren an diesem Abend auf die außergewöhnliche Tiara, die die 43-Jährige am Mittwochabend zum allerersten Mal ausführte, gerichtet.

Diadem mit besonderer Bedeutung
Bei dem Eyecatcher-Schmuckstück handelt es sich nämlich um ein ganz besonderes Kleinod aus der Schmucksammlung der Royal Family. Die Oriental Circlet Tiara stammt nämlich aus dem Jahr 1853 und wurde damals für Queen Victoria angefertigt. Laut dem Juwelier Garrard wurde das Diadem von ihrem Ehemann Prinz Albert entworfen – eine wundervolle Hommage an die Gäste des Abends.

Prinzessin Kate und Prinz William begeisterten die Royal-Fans auf Instagram mit einem festlichen Porträt, das beim Staatsbankett entstanden war:

Denn Queen Victorias Ehemann Albert stammte aus Deutschland. Weshalb sich Kate wohl nicht zufällig an diesem Abend für genau dieses Diadem entschieden hatte.

Die Oriental Circlet Tiara ist übrigens mit 2600 Diamanten besetzt. Ursprünglich waren neben der funkelnden Steine auch Opale in das Diadem eingearbeitet. Doch Queen Alexandra ließ die Steine später durch indische Rubine ersetzen.

Zuletzt vor 20 Jahren ausgeführt
Sowohl Queen Mum als auch Queen Elizabeth trugen diese Tiara. Wobei die 2022 verstorbene Monarchin das edle Schmuckstück nur ein einziges Mal aufsetzte – 2006 beim Besuch auf Malta. Somit führte Kate diese außergewöhnliche Tiara am Mittwoch zum ersten Mal seit fast 20 Jahren wieder aus.

Prinzessin Kate trug die Oriental Circlet Tiara zum ersten Mal seit 20 Jahren. Zuletzt führte ...
Prinzessin Kate trug die Oriental Circlet Tiara zum ersten Mal seit 20 Jahren. Zuletzt führte Queen Elizabeth das außergewöhnliche Schmuckstück 2006 aus.(Bild: AFP/CARLOS JASSO)
Kate im Gespräch mit Sebastian Roloff
Kate im Gespräch mit Sebastian Roloff(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Passend zur Oriental Circlet Tiara trug Kate beim Staatsbankett Ohrringe aus dem Nachlass von Queen Elizabeth II. Außerdem schmückte der Royal Family Order und die Schärpe des Royal Victorian Order ihren Look. 

Neben Prinzessin Kate, die natürlich in Begleitung von Ehemann Prinz William kam, sowie dem Königspaar fand sich auch noch Prinzessin Anne zum Staatsbankett auf Schloss Windsor ein. Aber auch das deutsche Supermodel Claudia Schiffer, Komponist Hans Zimmer sowie „Let‘s Dance“-Jurorin und Profitänzerin Motsi Mabuse folgten der Einladung von König Charles.

Lange Tafel in der St. George‘s Hall
In der St. George‘s Hall von Schloss Windsor war eine lange Tafel mit feinstem Porzellan, Silberbesteck und großen Kandelabern eingedeckt, die herbstlichen Gestecke kamen aus den Gärten des Buckingham-Palastes und von Schloss Windsor.

König Charles und Frank-Walter Steinmeier verstanden sich auf Anhieb.
König Charles und Frank-Walter Steinmeier verstanden sich auf Anhieb.(Bild: AFP/YUI MOK)
Der deutsche Bundespräsident freute sich über die Einladung von König Charles.
Der deutsche Bundespräsident freute sich über die Einladung von König Charles.(Bild: AP/Yui Mok)
In Schloss Windsor wurde eine lange Tafel aufgebaut.
In Schloss Windsor wurde eine lange Tafel aufgebaut.(Bild: AFP/CARLOS JASSO)

  Das Menü fing mit heiß geräucherter Forelle und warmen Langusten an, es folgten Rebhuhn im Blätterteig mit Kohlconfit und Portweinsauce sowie eine Auswahl an Wintergemüse. Ein Omelette mit Brombeer-, Himbeer- und Vanilleeis sowie Petit Fours und Kaffee rundeten das Menü ab. Ausgeschenkt wurde dazu Champagner, Riesling von der Mosel und Rotwein aus dem Bordeaux.

Steinmeier saß neben Charles und Kate
Als alle Gäste Platz genommen hatten, saßen in der Mitte der langen Tafel an der einen Seite König Charles, zu seiner Rechten Bundespräsident Steinmeier und zu seiner Linken Deutschlands Außenminister Johann Wadephul, an dessen anderer Seite das Claudia Schiffer und daneben Premierminister Keir Starmer platziert waren. Als rechten Nachbarn hatte Steinmeier die Prinzessin von Wales, Kate.

Prinzessin Kate nahm neben Frank-Walter Steinmeier Platz.
Prinzessin Kate nahm neben Frank-Walter Steinmeier Platz.(Bild: AFP/YUI MOK)
Prinzessin Kate war der strahlende Mittelpunkt des Staatsbanketts.
Prinzessin Kate war der strahlende Mittelpunkt des Staatsbanketts.(Bild: AFP/CARLOS JASSO)

Ihnen gegenüber saß First Lady Büdenbender neben Queen Camilla. Auf der anderen Seite der Königin hatte der deutsch-britische Europaabgeordnete David McAllister Platz genommen, neben dem zudem die Geigerin Anne-Sophie Mutter saß.

Lesen Sie auch:
Prinzessin Kate recycelte beim Staatsbesuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter ...
Steinmeier bei Royals
Prinzessin Kate begeistert in ganz besonderem Look
03.12.2025

Brahms und Beatles
Für eine dezente musikalische Umrahmung sorgte auf einer Empore an der Stirnseite des Saales ein Orchester, das ein breites Repertoire spielte. Ein Walzer und eine Polka von Johann Strauss gehörte ebenso dazu wie ein Ungarischer Tanz von Johannes Brahms. Die Gäste wurden aber auch mit Musik von den Beatles und Stücken aus den Filmen „Fluch der Karibik“ und „La La Land“ unterhalten.

Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
