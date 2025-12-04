„Florian Wirtz wird auf grausame Weise beraubt“

Nach einer starken Einzelleistung von Wirtz in der 81. Minute lenkte Nordi Mukiele den Schuss des Deutschen so ab, dass der Treffer als Eigentor gewertet wurde. „Das spielt heute keine Rolle“, meinte Wirtz, der weiter auf sein erstes Tor für den FC Liverpool warten muss. „Wir haben unentschieden gespielt und wollten heute gewinnen. Wir hatten Pech.“