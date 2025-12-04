„Florian Wirtz wird auf grausame Weise beraubt“

Es soll nicht sein! Der vermeintliche Premierentreffer von Florian Wirtz für den FC Liverpool wurde am Mittwochabend beim 1:1 gegen Sunderland als Eigentor gewertet. „Florian Wirtz kommt zur Rettung, wird jedoch auf grausame Weise seines ersten Premier-League-Tores beraubt“, schreibt die „Sun“.
150 Millionen Euro hatte der FC Liverpool im Sommer für die Dienste von Florian Wirtz bezahlt, bislang blieb der Deutsche jedoch hinter den hohen Erwartungen zurück. Am Mittwochabend erlebte er beim Heim-1:1 gegen Sunderland den nächsten Rückschlag mit dem Premier-League-Champion, hatte aber immerhin großen Anteil am Ausgleichstreffer.
Nach einer starken Einzelleistung von Wirtz in der 81. Minute lenkte Nordi Mukiele den Schuss des Deutschen so ab, dass der Treffer als Eigentor gewertet wurde. „Das spielt heute keine Rolle“, meinte Wirtz, der weiter auf sein erstes Tor für den FC Liverpool warten muss. „Wir haben unentschieden gespielt und wollten heute gewinnen. Wir hatten Pech.“
Meister nur auf Rang acht
Mit seiner großartigen Einzelaktion rettete Wirtz den „Reds“ zumindest einen Punkt, der Meister bleibt jedoch als Tabellenachter weiter im Mittelfeld stecken. Überraschungsaufsteiger Sunderland liegt auf Rang sechs.
