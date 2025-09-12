Lieben Sie WhatsApp-Gruppen auch so wie ich?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Diesmal geht es um Gemeinschaften auf WhatsApp: Austreten oder nicht austreten, das ist hier die Frage ...
Vor etwa fünf Jahren nahm das Unheil seinen Lauf. Was einst gedacht war als Interessens- und Koordinierungsinstrument gleichgesinnter Menschen (Hobbies) oder auch vom Schicksal zusammengewürfelter (Eltern von Schulkindern) verkam zu einem Folterinstrument für alle Beteiligten. Sie ahnen es – ich spreche von WhatsApp-Gruppen. Ich selbst bin immer noch Mitglied in der einen oder anderen, doch sobald ihre Mitgliederzahl zehn übersteigt, bin ich raus. Familienbande hin oder her. Denn WhatsApp-Gruppen mit mehr als zehn Teilnehmern unterscheiden sich kaum mehr von normalen Internetforen – mit dem Unterschied, dass letztere nicht laut an unsere virtuelle Haustür klopfen und Einlass begehren, sondern dass man die Tür von sich aus öffnen muss, um zu sehen, was dahintersteckt. Und das ist oft nichts Erbauliches, bei beiden nicht.
