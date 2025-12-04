Nach grausamer Entdeckung meldete sich nun Jäger

Vor gut zwei Wochen machte eine Spaziergängerin einen grausamen Fund auf der Brücke über den Haberbach in Münster. Dort entdeckte sie Innereien, die von einem erlegten Wildtier stammten. Sie meldete dies der Polizei, diese ermittelte wegen des Verdachts auf Eingriff in fremdes Jagd- und Fischereirecht.