US-Aufsicht stärkt Infineon in Patentstreit

Bereits in erster Instanz gewonnen

Für Infineon ist es ein weiterer Etappensieg im Patentstreit mit Innoscience. Im August 2025 hatte das Landgericht München I in erster Instanz festgestellt, dass Innoscience unerlaubt GaN-Produkte einführt, auf die Infineon ein Patent hält. Innoscience darf nach dem Urteil die betreffenden Produkte in Deutschland nicht mehr bauen und verkaufen und muss Schadenersatz zahlen.