Not-OP! Herzogin Meghans Papa kämpft um sein Leben

Sorge um Herzogin Meghans Papa: Thomas Markle musste sich laut „Daily Mail“ einer Not-OP unterziehen und kämpft aktuell auf der Intensivstation eines Spitals auf den Philippinen um sein Leben.
Drei Stunden soll die Not-OP laut der britischen Zeitung gedauert haben. Zuvor habe Thomas Markles‘ Sohn, Thomas Jr., seinen 81-jährigen Vater in ein nahegelegenes Spital auf den Philippinen gebracht, weil es ihm plötzlich sehr schlecht gegangen sei.
Markles Leben war „in unmittelbarer Gefahr“
„Ich brachte meinen Vater in ein Krankenhaus in der Nähe unseres Hauses, wo verschiedene Untersuchungen durchgeführt wurden, und die Ärzte sagten, sein Leben sei in unmittelbarer Gefahr“, schilderte Thomas Jr. die bangen Stunden.
Mit Blaulicht und Sirene wurde der Vater von Herzogin Meghan schließlich in ein größeres Spital verlegt. Nach einer dreistündigen Not-OP liege Markle aktuell auf der Intensivstation.
„Ich bitte alle Menschen auf der Welt, ihn in ihre Gedanken einzuschließen“, erklärte Thomas Jr. gegenüber „Daily Mail“. Sein Vater müsse sich noch einer zweiten Operation unterziehen, um ein Blutgerinnsel zu entfernen. Was Thomas Markle genau fehlt, das verriet sein Sohn allerdings nicht.
„Er hat so viel durchgemacht“
Markles Tochter Samantha ist sich unterdessen sicher, dass der Ärger und der Gram rund um Tochter Meghan der letzten Jahre zum schlechten Gesundheitszustand ihres Vaters beigetragen hätten. „Er ist ein starker Mann, aber er hat so viel durchgemacht“, sagte sie der britischen Zeitung.
Und weiter: „Ich bete, dass er stark genug ist, das zu überstehen. Mein Vater hat bereits zwei Herzinfarkte, einen Schlaganfall und ein Erdbeben überstanden. Ich hoffe, er schafft es auch diesmal.“
Und Thomas Jr. richtete sich im Gespräch mit der „Daily Mail“ sogar direkt an seine Halbschwester Meghan und appellierte: „Mein einziger Wunsch ist, dass Meghan meinem Vater etwas Mitgefühl entgegenbringt. Er kämpft buchstäblich um sein Leben.“
Vater fehlte bei Meghans Hochzeit
Im Laufe der Jahre kämpfte Thomas Markle mit einer Reihe von gesundheitlichen Problemen und verpasste unter anderem die Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry im Jahr 2018, weil er sich, nachdem er zwei Herzinfarkte erlitten hatte, einer Herz-OP unterziehen musste. Schwiegervater Charles übernahm daraufhin die Rolle des Brautvaters und führte Meghan zum Altar.
Nach einem Schlaganfall, den er 2022 während eines Aufenthalts im mexikanischen Tijuana erlitten hatte, musste Markle erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden. „Ich bin unendlich dankbar und weiß, wie viel Glück ich habe, am Leben zu sein“, sagte er damals ebenfalls der „Daily Mail“.
Die Herzogin von Sussex hat 2018 den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen. In einem früheren Interview klagte Thomas Markle, dass er weder seinen Schwiegersohn Prinz Harry, noch seine Enkelkinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (3) jemals persönlich getroffen hat.
