Not-OP! Herzogin Meghans Papa kämpft um sein Leben

„Er hat so viel durchgemacht“

Markles Tochter Samantha ist sich unterdessen sicher, dass der Ärger und der Gram rund um Tochter Meghan der letzten Jahre zum schlechten Gesundheitszustand ihres Vaters beigetragen hätten. „Er ist ein starker Mann, aber er hat so viel durchgemacht“, sagte sie der britischen Zeitung.