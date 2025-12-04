Krebs-Skandal: Frauen unnötig mit Chemo behandelt

Künftig soll besser kontrolliert werden

Wie der Klinikchef des Klinikums Bremen-Mitte, Johann Ockenga, in einem Interview mit Radio Bremen erklärte, habe es zuvor keinerlei Hinweise auf mögliche Fehler gegeben. Die Ärztin sei am Universitätsklinikum Göttingen ausgebildet worden und dort weiterhin tätig gewesen. Regelmäßige Qualitätssicherungsmaßnahmen, darunter sogenannte Ringversuche, hätten nie Auffälligkeiten gezeigt. Künftig will die Klinik zusätzliche Kontrollmechanismen einführen, darunter ein verbindliches Vier-Augen-Prinzip.