Erneute Katzen-Rettung auf 1320 Metern Seehöhe

Erneut wurden zwei Katzen auf der Spielbergalm in Krispl-Gaißau (Salzburg) von Tourengehern entdeckt, nachdem erst am Samstag die Pfotenhilfe zwei flauschige Vierbeiner von der Alm gerettet hatte. Am Mittwoch stiegen die Tierliebhaber erneut hoch und kehrten mit „Molly“ und „Snowy“ ins Tal zurück.
Während „Flocke“ und „Frosty“ bereits seit Samstag in der warmen Stube der Lochener Pfotenhilfe hausen, mussten die Tierretter am Mittwoch erneut auf die Spielbergalm – und das mit einem behördlichen Auftrag, wie Jürgen Stadler berichtet: „Weil neben tausenden Menschen, die sich in den sozialen Medien dankbar und erleichtert gezeigt haben, auch ein paar Unwissende die Rettungsaktion kritisiert und uns angefeindet und sogar mit der Zerstörung der Fallen gedroht hatten, haben wir die Bezirkshauptmannschaft Hallein darüber und über die neuerliche Sichtung informiert und am Dienstag einen schriftlichen Behördenauftrag bekommen.“
Wanderer sollen sich melden
Tourengeher hatten nämlich am Montag weitere zwei Katzen auf der 1320 Meter hohen und verschneiten Spielbergalm entdeckt und dies gemeldet. Gemeinsam mit Hund „Campari“ wanderten die Pfotenhilfe-Mitarbeiter zur Alm und brachten die zwei Haustiere in Sicherheit. „Das Zurücklassen auf der Spielbergalm ist keine gesetzeskonforme Tierhaltung, so sieht das auch die Behörde. Wir werden jedenfalls nächsten Sommer genauestens darauf achten, ob sich auf der Spielbergalm erneut so ein Drama anbahnt. Wir appellieren an Wanderer in ganz Österreich, solche Beobachtungen zu melden“, betont Stadler von der Pfotenhilfe.
Übrigens: Alle vier von der Alm geretteten Miezen haben Namen bekommen: „Molly“, „Flocke“, „Frosty“ und „Snowy“. Sie dürfen sich nun erholen, werden dann gechippt, kastriert und nach einem Monat zur Adoption freigegeben.
