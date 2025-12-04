Erneute Katzen-Rettung auf 1320 Metern Seehöhe

Wanderer sollen sich melden

Tourengeher hatten nämlich am Montag weitere zwei Katzen auf der 1320 Meter hohen und verschneiten Spielbergalm entdeckt und dies gemeldet. Gemeinsam mit Hund „Campari“ wanderten die Pfotenhilfe-Mitarbeiter zur Alm und brachten die zwei Haustiere in Sicherheit. „Das Zurücklassen auf der Spielbergalm ist keine gesetzeskonforme Tierhaltung, so sieht das auch die Behörde. Wir werden jedenfalls nächsten Sommer genauestens darauf achten, ob sich auf der Spielbergalm erneut so ein Drama anbahnt. Wir appellieren an Wanderer in ganz Österreich, solche Beobachtungen zu melden“, betont Stadler von der Pfotenhilfe.