Norris, Max oder Piastri? Steiner legt sich fest

Lando Norris, Max Verstappen oder Oscar Piastri – wer krönt sich am Sonntag (ab 14 Uhr im „sportkrone.at“-Liveticker) in Abu Dhabi zum Formel-1-Weltmeister? Diese Frage beschäftigt Fahrer, Fans und Experten derzeit gleichermaßen. Ex-Haas-Teamchef und Kult-Experte Günther Steiner hat der „Krone“ seinen Tipp verraten.
Der große Showdown im Formel-1-Titelkampf steht bevor! Dass es im letzten Rennen der Saison noch so spannend sein wird, daran haben wohl die wenigsten geglaubt. Zu dominant wirkte McLaren lange Zeit und Red Bull mit Superstar Max Verstappen drohte im Chaos zu versinken.
Doch der Niederländer hat sich Rennen für Rennen wieder herangekämpft – während sich seine Konkurrenten zu viele Fehler leisteten. Zwölf Punkte Vorsprung auf Verstappen rettete Norris nun nach Abu Dhabi. Piastri liegt wiederum vier Punkte hinter dem Niederländer zurück. Ein Nervenkrimi bahnt sich an.
Steiner glaubt nicht an Verstappen-Krönung
Wer setzt sich am Ende durch? Viele tippen nun auf Verstappen, der mit viel Selbstvertrauen und ordentlich Rückenwind ins Finale geht. Zudem hat der Niederländer schon häufig bewiesen, dass er mit jeglicher Art von Druck umgehen kann. Den beiden McLaren-Piloten wird hingegen häufig fehlende Kaltschnäuzigkeit vorgeworfen.
Ex-Haas-Teamchef und Kult-Experte Günther Steiner hingegen, glaubt, dass die spektakuläre Aufholjagd des Niederländers am Ende doch nicht ihre Krönung erfährt, wie er der „Krone“ verrät: „Ich glaube, Lando Norris wird Weltmeister“, so der Südtiroler und weiter: „Sein Punktevorsprung ist groß genug, um auch noch eine letzte Attacke von (Super-)Max in Abu Dhabi abzuwehren.“
Mal sehen, ob der Brite sich tatsächlich zum neuen Champion küren kann. Und was, wenn sich Verstappen doch noch durchsetzt? „Dann muss er nach so einer Leistung zuerst mal eine Woche lang Party machen“, scherzt Steiner im „The Red Flags Podcast“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.