Formel-1-Showdown

Norris, Max oder Piastri? Steiner legt sich fest

Formel 1
04.12.2025 10:01
Günther Steiner hat sich gegenüber der „Krone“ einen Tipp zum großen WM-Finale entlocken lassen.
Günther Steiner hat sich gegenüber der „Krone“ einen Tipp zum großen WM-Finale entlocken lassen.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Jure Makovec, GEPA Pictures, AP/Altaf Qadri)

Lando Norris, Max Verstappen oder Oscar Piastri – wer krönt sich am Sonntag (ab 14 Uhr im „sportkrone.at“-Liveticker) in Abu Dhabi zum Formel-1-Weltmeister? Diese Frage beschäftigt Fahrer, Fans und Experten derzeit gleichermaßen. Ex-Haas-Teamchef und Kult-Experte Günther Steiner hat der „Krone“ seinen Tipp verraten. 

Der große Showdown im Formel-1-Titelkampf steht bevor! Dass es im letzten Rennen der Saison noch so spannend sein wird, daran haben wohl die wenigsten geglaubt. Zu dominant wirkte McLaren lange Zeit und Red Bull mit Superstar Max Verstappen drohte im Chaos zu versinken. 

Doch der Niederländer hat sich Rennen für Rennen wieder herangekämpft – während sich seine Konkurrenten zu viele Fehler leisteten. Zwölf Punkte Vorsprung auf Verstappen rettete Norris nun nach Abu Dhabi. Piastri liegt wiederum vier Punkte hinter dem Niederländer zurück. Ein Nervenkrimi bahnt sich an.

Steiner glaubt nicht an Verstappen-Krönung
Wer setzt sich am Ende durch? Viele tippen nun auf Verstappen, der mit viel Selbstvertrauen und ordentlich Rückenwind ins Finale geht. Zudem hat der Niederländer schon häufig bewiesen, dass er mit jeglicher Art von Druck umgehen kann. Den beiden McLaren-Piloten wird hingegen häufig fehlende Kaltschnäuzigkeit vorgeworfen. 

Ex-Haas-Teamchef und Kult-Experte Günther Steiner hingegen, glaubt, dass die spektakuläre Aufholjagd des Niederländers am Ende doch nicht ihre Krönung erfährt, wie er der „Krone“ verrät: „Ich glaube, Lando Norris wird Weltmeister“, so der Südtiroler und weiter: „Sein Punktevorsprung ist groß genug, um auch noch eine letzte Attacke von (Super-)Max in Abu Dhabi abzuwehren.“

Mal sehen, ob der Brite sich tatsächlich zum neuen Champion küren kann. Und was, wenn sich Verstappen doch noch durchsetzt? „Dann muss er nach so einer Leistung zuerst mal eine Woche lang Party machen“, scherzt Steiner im „The Red Flags Podcast“. 

Porträt von David Hofer
David Hofer
