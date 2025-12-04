Norris, Max oder Piastri? Steiner legt sich fest

Steiner glaubt nicht an Verstappen-Krönung

Wer setzt sich am Ende durch? Viele tippen nun auf Verstappen, der mit viel Selbstvertrauen und ordentlich Rückenwind ins Finale geht. Zudem hat der Niederländer schon häufig bewiesen, dass er mit jeglicher Art von Druck umgehen kann. Den beiden McLaren-Piloten wird hingegen häufig fehlende Kaltschnäuzigkeit vorgeworfen.