Dolmetscherin beweist: Steinewerfer log im Prozess

Drei Pkws wurden von Pflastersteinen durchbohrt

Auf der A22 gingen in jener Nacht gleich mehrere Steine auf drei Pkws nieder. Die 20 bis 30 Zentimeter großen Brocken trafen die Fahrzeuge mit voller Wucht: Eine Windschutzscheibe zerbrach, ein Kühlergrill und sogar ein Autodach wurden beschädigt. Kurz vor Mitternacht entdeckte eine Funkstreife der Polizei weitere Steine unter der Brigittenauer Brücke. Unweit davon lag ein Rucksack. Darin befand sich eine Trinkflasche, an der DNA-Spuren gesichert werden konnten. Monate später wurden diese dem Angeklagten zugeordnet.