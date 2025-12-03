Jagdverband will Ermittlungen der Kripo abwarten

Unmut der Jägerschaft zugezogen?

„Mir geht es vor allem darum, dass der Schaden wiedergutgemacht wird“, sagt Stirmayr, der sich durch die Beratung anderer Bauern, die Wildbissschäden zu beklagen hatten, offenbar den Unmut der Jägerschaft zugezogen haben dürfte. Der bei den beiden Vandalenakten entstandene Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Stirmayr: „Dafür gibt es leider auch keine Versicherung.“