Serien-Baummörder

Jagdverband will Ermittlungen der Kripo abwarten

Oberösterreich
03.12.2025 08:00
Landwirt Josef Stirmayr (61) mit einer abgeschnittenen Baumkrone
Landwirt Josef Stirmayr (61) mit einer abgeschnittenen Baumkrone(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Nach zwei heimtückischen Anschlägen auf Dutzende Obstbäume eines Bauern in Gramastetten (OÖ) und einem gefährlichen Drohschreiben steht der Fall möglicherweise kurz vor der Aufklärung. Dass der Mühlviertler andere Landwirte beraten hatte, dürfte Unmut erregt haben.

„Lass die Jäger in Ruhe, sonst hast du bald überhaupt keine Obstbäume mehr – und dein Haus brennt“, schrieben Unbekannte dem Landwirt Josef Stirmayr aus Gramastetten.

Der Drohbrief erreichte den 61-Jährigen am 3. August. Stirmayrs Ehefrau brachte aus Sorge tagelang kein Auge zu. Denn im Mai und Juni hatten Unbekannte bereits Dutzende Obstbäume auf seiner Wiese umgeschnitten bzw. so beschädigt, dass sie ohne aufwendige Hilfe austrocknen.

Einer der frisch gekappten Obstbäume
Einer der frisch gekappten Obstbäume(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Kriminalisten der Polizeiinspektion Gramastetten ermitteln seither wegen schwerer Sachbeschädigung und schwerer Nötigung. Denn am Brief konnten zwei DNA-Spuren gesichert werden, deren Auswertung die Verdachtslage gegen zwei Jäger nun massiv erhärtet haben soll.

Weder der Geschädigte noch die Jäger haben sich an uns gewandt. Die Vorwürfe sind strafrechtlich relevant und gehören untersucht.

Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner

Unmut der Jägerschaft zugezogen?
„Mir geht es vor allem darum, dass der Schaden wiedergutgemacht wird“, sagt Stirmayr, der sich durch die Beratung anderer Bauern, die Wildbissschäden zu beklagen hatten, offenbar den Unmut der Jägerschaft zugezogen haben dürfte. Der bei den beiden Vandalenakten entstandene Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Stirmayr: „Dafür gibt es leider auch keine Versicherung.“

Lesen Sie auch:
Bei zwei Anschlägen heuer im Mai und Juni wurden Dutzende Obstbäume von Josef Stirmayr zerstört.
Schwerer Verdacht
Warum nach Baummord plötzlich Jäger im Visier sind
02.12.2025
Suche nach Täter
Nach Baum-Mord geben Knospen einen Hauch Hoffnung
08.06.2025
„Bewusste Tötung“
„Baummörder“ schlug erneut zu: 22 Stämme geringelt
20.06.2025
Bosheitsakt
Mühlviertler Bauer fand 24 „geköpfte“ Obstbäume
06.05.2025

Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner zeigt sich von den aktuellen Entwicklungen in der Causa überrascht: „Das ist mir neu, ein Schlichtungsverfahren hat es in der Vergangenheit dazu nicht gegeben. Strafrechtliche Vorwürfe gehören aber ohnehin von der Exekutive untersucht und nicht von uns.“

Oberösterreich

Serien-Baummörder
Jagdverband will Ermittlungen der Kripo abwarten
Alpenverein in Sorge
Diese Berghütten suchen dringend Wirte
Wenig Dankbarkeit
Blöde Sprüche während Einsätzen reichen Florianis
Jede Hilfe zu spät
61-jähriger Arbeiter von Gabelstapler erdrückt
Linzer Wirt klagt:
„Will meine Gäste nicht ausnehmen, aber ich muss“
Folgen Sie uns auf