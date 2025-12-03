Neue Erkenntnisse zu Unglück vom Moldaustausee

„Kommissar Zufall“ brachte vor rund 1,5 Monaten Bewegung in einen Vermisstenfall, der für zehn Jahre ungeklärt blieb. Denn bei Taucharbeiten im Moldaustausee wurde das Auto jener beiden Mühlviertler gefunden, die seit Mitte September 2015 als vermisst galten. Jetzt gibt es weitere Ermittlungsdetails.
Nach einem Kartenabend am 12. September 2015 fuhren die beiden Mühlviertler Maximilian B. und Andreas L. mit einem alten Citroën in Richtung Tschechien. Dort verlor sich die Spur der beiden Freunde, ihr Verschwinden wurde nie geklärt.
Wrack zufällig gefunden
Bis am 22. Oktober das Auto zufällig bei Taucharbeiten entdeckt wurde. Eine DNA-Analyse klärte, dass es sich bei den beiden im Wrack entdeckten Leichen um die vermissten Mühlviertler handelt. Viele weitere Fragen blieben aber offen, jetzt gibt es weitere Ermittlungsdetails in dem Fall.
Eine Leiche auf Rückbank
Wie die „OÖ-Nachrichten“ berichteten, soll sich ein Leichnam auf der Rückbank des Autos befunden haben. Zudem dürften die Autotüren versperrt gewesen sein und beim Herausziehen des Autos aus dem Wasser sollen sich die Räder gedreht haben. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass kein Gang eingelegt war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.