Linzer Wirt klagt:

„Will meine Gäste nicht ausnehmen, aber ich muss“

Oberösterreich
02.12.2025 18:00
Durchschnittlich muss man 3,2 Prozent mehr für seinen Gerstensaft berappen.
Durchschnittlich muss man 3,2 Prozent mehr für seinen Gerstensaft berappen.

Die Brau Union Österreich hat mit 1. Dezember 2025 die Bierpreise erneut erhöht – sowohl für Handel als auch für Gastronomie. Das ist die dritte Anpassung innerhalb von zwei Jahren. Wie reagieren die Wirte und was sagen die Gäste? Die „Krone“ bei einem Lokalaugenschein in Linz.

Durchschnittlich muss man 3,2 Prozent auf Marken wie Gösser, Zipfer, Puntigamer, Kaiser, Schwechater, Wieselburger und Schladminger mehr zahlen. Für viele ist die Schmerzgrenze nun erreicht!

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
ÖsterreichLinz
Gastronomie

Oberösterreich
