Kleines Weihnachtswunder für Krebspatienten aus NÖ

„Ich freue mich total“

Heute erreichte die „Krone“-Redaktion die freudige Nachricht vom AKH und ein großes Dankeschön von einem glücklichen Herrn N. persönlich. „Ich freue mich total – ich darf am 22. Dezember wieder ins AKH kommen und habe dort einen Termin mit meinem Arzt, der mich schon immer behandelt hat“. Eine große Last sei ihm dabei vom Herzen gefallen, auch deshalb, weil er jetzt seine Mietwohnung in Krems endlich kündigen kann und für ihn damit eine große finanzielle Doppelbelastung wegfällt.