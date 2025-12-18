Vorteilswelt
Nun doch Platz im AKH

Kleines Weihnachtswunder für Krebspatienten aus NÖ

Niederösterreich
18.12.2025 06:30
Dieter N. kann wieder lachen, denn er darf seine Immuntherapie nun doch im AKH fortsetzen.
Dieter N. kann wieder lachen, denn er darf seine Immuntherapie nun doch im AKH fortsetzen.(Bild: Doris Seebacher)

Gute Nachrichten kurz vor Weihnachten für Dieter N. aus Brunn am Gebirge. Wie die „Krone“ kürzlich berichtete, wurde dem langjährigen Krebspatienten im AKH die Nachbehandlung untersagt, weil er Niederösterreicher ist. Jetzt gibt es doch grünes Licht vom AKH.

Mit der Begründung: „Sie sind ja Niederösterreicher, die Strahlentherapie müssen Sie jetzt in Niederösterreich machen“ wurde dem 55-jährigen Dieter N. aus Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, die Krebsnachbehandlung im Allgemeinen Krankenhaus Wien (AKH) verweigert. Also begann er seine Therapie in Krems, wo er zum Glück noch seine alte Mietwohnung hatte.

„Wo ich mich auch gut aufgehoben fühlte“, lobte N. zwar das Krankenhaus in Krems. Aber: „In Wien gab es durch die lange Behandlung einfach schon eine große Vertrautheit zwischen den Ärzten und mir und jeder dort kannte meine Krankengeschichte“, so N.

„Ich freue mich total“
Heute erreichte die „Krone“-Redaktion die freudige Nachricht vom AKH und ein großes Dankeschön von einem glücklichen Herrn N. persönlich. „Ich freue mich total – ich darf am 22. Dezember wieder ins AKH kommen und habe dort einen Termin mit meinem Arzt, der mich schon immer behandelt hat“. Eine große Last sei ihm dabei vom Herzen gefallen, auch deshalb, weil er jetzt seine Mietwohnung in Krems endlich kündigen kann und für ihn damit eine große finanzielle Doppelbelastung wegfällt.

Lesen Sie auch:
Dieter N. würde gerne seine Nachbehandlungen im Wiener AKH fortführen, dieses verwies ihn jedoch ...
Krone Plus Logo
Kalt abserviert!
Kein Platz mehr für langjährigen AKH-Patienten
16.12.2025

Und auch von Seiten des Allgemeinen Krankenhauses wird bestätigt: „Ab Jänner wird Herr N. wieder bei uns behandelt“.

Doris Seebacher
