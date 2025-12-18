Wiener müssen sogar für Bienen in Afrika zahlen

So viel Geld bekommen Sie ab 2026 für PV-Anlagen
„Krone“ rechnet vor:
Die Wiener müssen die Gürtel enger schnallen, Gebühren und Abgaben schnalzen in die Höhe. Auf der anderen Seite verteilt die Stadtregierung Geld mit vollen Händen – an obskure Projekte, deren Nutzen mehr als fragwürdig ist. Etwa für Bienen in Burkina Faso (Afrika) oder Gefangene in Bhutan (Asien). Trotz Milliarden-Schulden ...
Es gibt Dinge, die sind kaum zu glauben. Aber wer in den Förderberichten der Stadt Wien blättert, sieht es schwarz auf weiß. Trotz Sparpakets und immer höheren Belastungen für die Wiener steckt Rot-Pink Steuergeld in teils völlig abstruse Projekte und Vereine, deren Nutzen für die Allgemeinheit mehr als fragwürdig sind. Hier ein kleiner Auszug aus den Jahren 2024 und 2025:
