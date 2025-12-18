Aus Supermarkt wurde Selbstbedienungsladen

Simple Tricks

Kriminell wurde die 60-Jährige, nachdem sie bemerkte, dass man Leergutbons unter bestimmten Bedingungen zweimal einlösen kann. Und so gelang es ihr auch, das System mittels simpler Tricks zu überlisten. Über einen Zeitraum von zwei Monaten erhöhte sie so ihr Einkommen und animierte auch einige aus ihrer Kollegenschaft, es ihr gleichzutun. Das zusätzliche Geld behielt sie für sich. Schließlich kam der Betrug aber ans Licht. Die Folge: Eine fristlose Entlassung.