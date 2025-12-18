„Eichbergers Aus tut uns allen sehr weh!“

Am Donnerstag folgt der Auftakt der „Mini-WM“ der Herren in Südtirols Dolomiten mit einer Sprint-Abfahrt auf der Saslong. Routinier Vincent Kriechmayr stand der „Krone“ vor dem ersten Rennen Rede und Antwort. Der 34-Jährige hat große Ziele und leidet indes mit Pechvogel Stefan Eichberger mit.
Krone: Wie sehr hat die Ski-Austria-Mannschaft die schwere Kreuzband-Verletzung von Stefan Eichberger getroffen?
Vincent Kriechmayr: Schon sehr. Obwohl wir das ja leider schon einige Male miterlebt haben, der Abfahrtssport ist eben so. Aber wenn man so einen Topathleten wie ihn dabei hat, tut das einer Mannschaft immer gut. Eichberger war ja schon in Amerika pfeilschnell, super Grundspeed. Er hatte auch skifahrerisch einen brutalen Schritt gemacht. Da war’s nur eine Frage der Zeit, dass er gewinnt oder ständig aufs Podium fährt. Schade. Bitter für ihn und für uns. Aber ich bin sicher, dass er stark zurückkommt.
