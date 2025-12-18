„Eichbergers Aus tut uns allen sehr weh!“

Krone: Wie sehr hat die Ski-Austria-Mannschaft die schwere Kreuzband-Verletzung von Stefan Eichberger getroffen?

Vincent Kriechmayr: Schon sehr. Obwohl wir das ja leider schon einige Male miterlebt haben, der Abfahrtssport ist eben so. Aber wenn man so einen Topathleten wie ihn dabei hat, tut das einer Mannschaft immer gut. Eichberger war ja schon in Amerika pfeilschnell, super Grundspeed. Er hatte auch skifahrerisch einen brutalen Schritt gemacht. Da war’s nur eine Frage der Zeit, dass er gewinnt oder ständig aufs Podium fährt. Schade. Bitter für ihn und für uns. Aber ich bin sicher, dass er stark zurückkommt.