„Callboy“ und Polizeischutz! Legende feiert 50er

„Ich liebe es, für meinen Körper zu trainieren, bin privat auch ein Fan der Gartenarbeit. Derzeit habe ich dafür jedoch leider überhaupt keine Zeit“, weiß Michael Wagner. Dessen Arbeit in der Winterpause erst so richtig Fahrt aufnimmt. Am Donnerstag feiert Austrias Neo-Sportdirektor seinen 50. Geburtstag. Mit der „Krone“ blickte er auf seine Vergangenheit zurück! Ab dem Zeitpunkt, wo Wagner laufen konnte, war der Ball sein bester Freund. „Ich sagte schon im Kindergarten, dass ich Fußballprofi werden wollte.“ So ging’s mit fünf Jahren von der Rennbahnweg-Siedlung zu Austrias Tag der offenen Tür im Praterstadion, entdeckte ihn Veilchen-Rekordspieler Robert Sara nach einem Zaubertor. Mit 17 folgte der erste Profivertrag, ein Jahr später stand er unter Förderer Egon Coordes im Supercup gegen Salzburg erstmals in der Startelf. „Mein Vorbild Narbekovas saß dafür auf der Bank, das war mir sehr unangenehm.“