Österreicher in Hollywood: „Stehen unter Schock“

Ein Streit auf einer Party dürfte eskaliert sein. Nick Reiner, Sohn von Regisseur Rob Reiner („Harry und Sally“), soll seine Eltern mit einem Messer getötet haben. Während über das Motiv spekuliert wird, steht die Traumfabrik unter Schock. Auch der aus Österreich stammende Hollywood-Musiker Dimitrie Leivici. Die „Krone“ erreichte ihn in Los Angeles.
Es war eine echte Familientragödie, die sich am vergangenen Sonntag in Brentwood, Los Angeles, abgespielt haben muss. Rob Reiner und seine Ehefrau Michele wurden tot aufgefunden. Der Schauspieler, Produzent und Macher von echtem Weltkino mit Filmen wie „Harry und Sally“ oder „Misery“ und seine Frau wurden mit zahlreichen Messerstichen ermordet. Der Tatverdächtige in dieser Causa ist ihr Sohn, Nick Reiner.
