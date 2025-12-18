Vorteilswelt
krone.at Gewinnspiel

„Therapie für Wikinger“ ab 25. Dezember im Kino

Gewinnspiele
18.12.2025 06:13

Am 25.12. startet in den österreichischen Kinos die neueste dänische Komödie „Therapie für Wikinger“ mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Passend zum baldigen Kinostart verlost die „Krone“ Kinotickets. 

0 Kommentare

Nach 15 Jahren wegen Bankraub wird Anker aus dem Gefängnis entlassen. Die Beute hat damals sein Bruder Manfred vergraben, der seit seiner Kindheit an einer Identitätsstörung leidet. Dass er so lange auf seinen Bruder warten musste, ist Manfred nicht gut bekommen. Er hat seine psychische Störung weiter ausgebaut und sich ganz und gar der Musik verschrieben. An das Geld und daran, wo er es vergraben hat, kann sich Manfred logischerweise nicht mehr erinnern.

(Bild: ©Rolf Konow)
(Bild: ©Rolf Konow)
(Bild: ©Rolf Konow)

Anker bringt seinen Bruder zurück in ihr gemeinsames Elternhaus, das jetzt von einer Boxerin über Airbnb vermietet wird, in der Hoffnung, dies könnte die Erinnerung an sein früheres Ich auslösen. Anker hat keine Zeit zu verlieren. Denn sein Komplize von damals, Friendly Flemming, ist ihnen auf den Fersen und beansprucht die Beute für sich. Doch in den dunkelgrünen Wäldern Dänemarks wartet nicht nur ein Haufen Geld auf ihn, sondern auch der tiefe Schmerz einer verletzten Kinderseele.

(Bild: ©Rolf Konow)
(Bild: ©Rolf Konow)
(Bild: ©Rolf Konow)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart am 25.12 3x2 Kinogutscheine für den Film. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 23.12, 09:00

Porträt von krone.at
krone.at
