Skandalöse Umstände überschatten den Traumstart

Es gibt derzeit kein größeres Thema als die Sicherheit im alpinen Skizirkus. Daher ist es unverständlich, dass das Tragen von Airbag und schnittfester Unterwäsche im Paraski-Weltcup von der FIS im Gegensatz zu den nichtbehinderten Skiassen nicht vorgeschrieben ist. Gerade bei den Paraski-Assen, die sowieso schon ein Handicap haben, wird also bei der Ausrüstung nicht 100 Prozent Wert auf die Sicherheit gelegt. Warum? Ist ein möglicher Sturz bei 118 km/h für einen Menschen mit acht Prozent Sehvermögen ungefährlich? Der österreichische Routinier Markus Salcher, der seit 2010 im Paraskizirkus aktiv ist, sagt: „Wenn der Airbag verpflichtend wäre, hätten kleinere Verbände ein Problem...“