Russland: Milliardeneinbruch bei Öl und Gas

Video aus dem Kreml zeigt „Reaktion“ Putins

In einem vom Kreml veröffentlichten Video, in dem Putin von dem Einbruch erfährt, scheint er die Nachricht gefasst aufzunehmen. Ob die Aufnahme authentisch ist, bleibt unklar. Kritiker gehen davon aus, dass das Video inszeniert wurde und der russische Präsident schon vorher von dem Defizit wusste.