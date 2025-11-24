Vorteilswelt
Putin wirkt gefasst

Russland: Milliardeneinbruch bei Öl und Gas

Wirtschaft
24.11.2025 14:08
In einem vom Kreml veröffentlichten Video scheint Putin entspannt auf die Neuigkeiten über den ...
In einem vom Kreml veröffentlichten Video scheint Putin entspannt auf die Neuigkeiten über den Einbruch bei Öl und Gas zu reagieren.(Bild: EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL)

Der Export von Öl und Gas aus Russland ist seit dem Jahresbeginn um rund 2 Billionen Rubel (21 Milliarden Euro) eingebrochen. Der Kreml selbst hat den Verlust öffentlich eingestanden und davon ein Video verbreitet. Wladimir Putin wirkt in der Aufnahme überraschend gefasst – während Kritiker an der Echtheit der Szene zweifeln.

Niedrigere Preise und ein stärkerer Rubel haben die russischen Staatseinnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft im November deutlich gedrückt. Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters vom Montag zufolge könnten die Einnahmen um rund 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 520 Milliarden Rubel (5,7 Milliarden Euro) fallen.

Der Rückgang ist für Russland schmerzhaft, da seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine 2022 die Ausgaben für Verteidigung stark erhöht wurden.

Video aus dem Kreml zeigt „Reaktion“ Putins
In einem vom Kreml veröffentlichten Video, in dem Putin von dem Einbruch erfährt, scheint er die Nachricht gefasst aufzunehmen. Ob die Aufnahme authentisch ist, bleibt unklar. Kritiker gehen davon aus, dass das Video inszeniert wurde und der russische Präsident schon vorher von dem Defizit wusste. 

Mehrere Milliarden Verlust
Die Einkünfte aus dem Öl- und Gasgeschäft sind die wichtigste Geldquelle für den Kreml. Sie machen ein Viertel der gesamten Budgeteinnahmen aus. In den ersten elf Monaten des Jahres dürften die Einnahmen den Berechnungen zufolge um 22 Prozent auf acht Billionen Rubel sinken.

Damit wäre das für 2025 angepeilte Ziel jedoch erreichbar. Das Finanzministerium hatte ursprünglich geplant, in diesem Jahr 10,94 Billionen Rubel aus Öl- und Gasverkäufen einzunehmen. Wegen der gefallenen Ölpreise korrigierte es diese Erwartung im vergangenen Monat jedoch auf 8,65 Billionen Rubel nach unten.

Preis pro Barrel Öl stark gesunken
Im vergangenen Jahr beliefen sich die Einnahmen aus den Geschäften noch auf 11,13 Billionen Rubel. Den Reuters-Berechnungen zufolge sank der für Steuerzwecke relevante Preis für russisches Öl von Jänner bis November auf 57,30 Dollar pro Barrel von 68,30 Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Finanzministerium will seine offiziellen Schätzungen am 3. Dezember veröffentlichen.

Verschleiert Putin Wirtschaftsniederlage?
Insgesamt geht das russische Finanzministerium von einem Haushaltsdefizit von 4,2 Billionen Rubel aus – und das, obwohl es mit einem Plus gerechnet hätte. Analysten kritisieren, Putin nutze die Zentralbank, um zu verschleiern, wie schlimm das Wirtschaftschaos im Kreml tatsächlich ist ...

