Explosion beim Gasverbrauch: 22% Plus im Oktober

Gasverbrauch stark gestiegen

Im Vergleich zum Oktober des Jahres 2024 wurde mit 6,95 TWh zudem um 22 Prozent mehr Gas an die österreichischen Endkunden abgegeben als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Aus den österreichischen Speichern wurden im Oktober 4,7 TWh entnommen, um drei TWh mehr als im Vorjahresmonat.