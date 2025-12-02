Explosion beim Gasverbrauch: 22% Plus im Oktober

In Österreich ist der Energieverbrauch im Oktober deutlich gestiegen. Die Stromabgabe an Endkunden kletterte im Jahresvergleich um 4,5 Prozent auf 5,69 Terawattstunden (TWh). Der Gasverbrauch nahm laut aktuellen Zahlen der E-Control sogar um 22 Prozent auf 6,95 TWh zu, die heimische Stromproduktion ging zurück.
Gasverbrauch stark gestiegen
Im Vergleich zum Oktober des Jahres 2024 wurde mit 6,95 TWh zudem um 22 Prozent mehr Gas an die österreichischen Endkunden abgegeben als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Aus den österreichischen Speichern wurden im Oktober 4,7 TWh entnommen, um drei TWh mehr als im Vorjahresmonat.
