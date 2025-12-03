Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Modell „Jahresschule“

Gemeinde kürzt Ferien radikal auf nur 6 Wochen

Viral
03.12.2025 20:51
Die Schweizer Gemeinde Belp will einen Pilotversuch mit einem neuen Ferienmodell starten.
Die Schweizer Gemeinde Belp will einen Pilotversuch mit einem neuen Ferienmodell starten.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Eine Schweizer Gemeinde Belp erprobt mit dem Modell „Jahresschule“ ein  Pilotprojekt mit einer 4-Tage-Woche (46 Schulwochen), dafür „nur“ sechs Wochen Ferien. Die Kinder sollen durch ein pädagogisches Team ganztägig in der Schule betreut werden.

0 Kommentare

Die Gemeinde Belp im Kanton Bern möchte mit dem Schulversuch „Jahresschule“ ein neues Lern- und Arbeitsmodell für Schule und Tagesschule (ähnlich einer Kindertagesstätte) erproben. Der Plan: Die Volksschüler verbringen vier Tage pro Woche in der Schule (insgesamt 46 Wochen). Es gibt sechs Wochen Ferien, plus eine flexible Ferienwoche nach Bedarf. 

Freiwilliges Angebot
Die „Jahresschule“ ist laut Auskunft der Gemeinde ein freiwilliges Angebot. Starten möchte man ab dem Schuljahr 2026/27. Für eine Klasse sind 18 Kinder nötig, bei Bedarf könnte eine zweite eröffnet werden. Auch Lehr- und Betreuungspersonen werden noch gesucht.

Zitat Icon

Mit kürzeren Ferien würde niemand etwas verlieren, sondern viel mehr Freiheit gewinnen.

Daniela Schädeli, Leiterin der Abteilung Familie und Bildung der Gemeinde Belp 

An Schultagen dauert die Präsenzzeit von 8 bis 16.30 Uhr
Die Kinder sollen an den vier Schultagen jeweils von 8 bis 16.30 Uhr (inklusive Mittagessen) von einem Team aus Lehr- und Betreuungspersonen begleitet werden. Wie die „Berner Zeitung“ berichtet, soll die Schule an je zwei Wochen im Sommer und über den Jahreswechsel sowie je an einer Woche im Frühling und im Herbst geschlossen bleiben. 

Wie genau die tatsächliche Organisation aussehen soll (zum Beispiel die genauen Tage und Zeiten), wird aktuell mit den interessierten Eltern, Lehr- und Betreuungspersonen erarbeitet und entwickelt. 

Evaluierung nach eineinhalb Jahren
Nach eineinhalb Jahren soll der Versuch von der Pädagogischen Hochschule Bern evaluiert werden. Ist das Resultat negativ, wird der Pilot nach drei Jahren beendet, ansonsten auf sechs Jahre ausgeweitet. Erst danach würde eine Änderung des Volksschulgesetzes in Betracht gezogen.

Zitat Icon

Eltern wollen ihre Kinder nicht etwa möglichst viel abgeben. Sie wollen die Zeit bewusst und ohne ständigen Organisationsdruck nutzen.

Michelle Jutzi forscht an der Pädagogischen Hochschule zu Innovationen im Schulwesen

Positive Reaktionen auf Initiative
Der Kanton Bern begrüßt die Initiative. Schulversuche ermöglichten es, „innovative Unterrichtsformen und Schulstrukturen zu erproben, die Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Volksschule generieren können“, schreibt die Bildungs- und Kulturdirektion. Laut Forscherin Michelle Jutzi verspreche das Modell für Kinder mehr Ruhe im Alltag. Die Eltern wiederum könnten die Betreuung einfacher planen und für die Lehrpersonen würde sich die Arbeitsbelastung besser über das ganze Jahr verteilen. 

In den meisten Schweizer Kantonen dauern die Sommerferien allein schon sechs Wochen. Auf das Jahr verteilt haben Schüler in der Schweiz zwischen 12 und 14 Wochen Ferien. In der Stadt Bern haben Schüler 13 Wochen Ferien pro Jahr.

In Österreich dauern die Sommerferien neun Wochen
Zum Vergleich: In Österreich haben Schüler 13 bis 14 Wochen schulfrei. Die genauen Zeiträume variieren je Feiertagen. Die Sommerferien dauern am längsten, mit neun Wochen am Stück. 

Porträt von Franz Hollauf
Franz Hollauf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Missenanwärterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent.
Ungewöhnliches Talent
Nach viralem Gröl-Auftritt zur Miss Chile gekrönt
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Die Missenanäwrterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent...
Wer hätte das gedacht?
Miss überrascht mit ungewöhnlichem Talent
Volonaut Airbike
Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Katy Perry wagt sich bei Auftritten mehrmals in die Lüfte – auf einem Schmetterling reitend aber ...
Bei Konzerteinlage
Katy Perry stürzt fast mit Riesenschmetterling ab
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
312.584 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
157.109 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
152.439 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1100 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
800 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
640 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Viral
Modell „Jahresschule“
Gemeinde kürzt Ferien radikal auf nur 6 Wochen
Brenzliger Vorfall
Mutter „kurz weg“: Baby krabbelt auf Autobahn
Schwere Vorwürfe
Influencer soll fünf Frauen vergewaltigt haben
Sauber in 15 Minuten!
„Waschmaschine für Menschen“ in Japan erfunden
270 Kilometer im Auto
Frech! Taxikunde (21) rennt nach 754-€-Tour davon
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf