Diese Schlagzeilen wollen wir nächstes Jahr lesen

„Österreich ist Weltmeister“

Aber welche Nachrichten wollen wir im nächsten Jahr lesen? Mit dieser Fragestellung haben wir uns Mittwochabend unter die vielen prominenten Gäste gemischt. „Österreich ist Weltmeister“, kommt’s da bei Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) wie aus der Pistole geschossen, mit Blickrichtung Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. „Eine Alternative wäre auch: ,Spatenstich für neues Stadion in Liebenau erfolgt – Stadt Graz übernimmt alle Kosten’“, lächelt er in Richtung der Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Doch diese verweigert den sportlichen Doppelpass, bleibt betont sachlich. „Meine Schlagzeile wäre: ,Neueste Studie zeigt: Graz ist die freundlichste Stadt Österreichs’.“