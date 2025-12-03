Vorteilswelt
Neues „Krone“-Buch

Diese Schlagzeilen wollen wir nächstes Jahr lesen

Steiermark
03.12.2025 20:00
Am Christkindlmarkt am Eisernen Tor in Graz wurde am Mittwoch das „Krone“-Schlagzeilenbuch ...
Am Christkindlmarkt am Eisernen Tor in Graz wurde am Mittwoch das „Krone“-Schlagzeilenbuch präsentiert.(Bild: Christian Jauschowetz)

Das neue „Krone“-Schlagzeilenbuch wurde Mittwochabend in Graz feierlich präsentiert. Am Christkindlmarkt am Eisernen Tor wurde dabei bereits an den Wunsch-Nachrichten für 2026 gebastelt.

0 Kommentare

Das „Krone“-Schlagzeilen-Buch gehört zur Adventzeit, wie der Besuch beim Punschstand. Am Eisernen Tor in der Grazer Innenstadt, unter unserer Redaktion und mitten am Christkindlmarkt, wurde am Mittwoch bereits der 30. Band präsentiert. Darin wird zweifellos auf ein ereignisreiches Jahr zurückgeblickt – vor allem auch in der Steiermark.

Landeshauptmann Mario Kunasek und „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann warfen gleich einen ...
Landeshauptmann Mario Kunasek und „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann warfen gleich einen ersten Blick ins Buch.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Österreich ist Weltmeister“
Aber welche Nachrichten wollen wir im nächsten Jahr lesen? Mit dieser Fragestellung haben wir uns Mittwochabend unter die vielen prominenten Gäste gemischt. „Österreich ist Weltmeister“, kommt’s da bei Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) wie aus der Pistole geschossen, mit Blickrichtung Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. „Eine Alternative wäre auch: ,Spatenstich für neues Stadion in Liebenau erfolgt – Stadt Graz übernimmt alle Kosten’“, lächelt er in Richtung der Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Doch diese verweigert den sportlichen Doppelpass, bleibt betont sachlich. „Meine Schlagzeile wäre: ,Neueste Studie zeigt: Graz ist die freundlichste Stadt Österreichs’.“

Die Autoren Christoph Budin (li.) und Christoph Matzl nahmen LH-Stellvertreterin Manuela Khom in ...
Die Autoren Christoph Budin (li.) und Christoph Matzl nahmen LH-Stellvertreterin Manuela Khom in ihre Mitte.(Bild: Christian Jauschowetz)
Hatten ihren Spaß: Die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (l.) und Klubobfrau Sandra ...
Hatten ihren Spaß: Die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (l.) und Klubobfrau Sandra Krautwaschl.(Bild: Christian Jauschowetz)
Dieter Weber (Ankünder) und Anwalt Harald Christandl (li.) lasen sich ein.
Dieter Weber (Ankünder) und Anwalt Harald Christandl (li.) lasen sich ein.(Bild: Christian Jauschowetz)
Nina Zechner (IV) mit Christian Purrer (ASVÖ) und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner (re.)
Nina Zechner (IV) mit Christian Purrer (ASVÖ) und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner (re.)(Bild: Christian Jauschowetz)
Polit-Gipfel: Hannes Schwarz (li.), Werner Amon (M.) und Marco Triller.
Polit-Gipfel: Hannes Schwarz (li.), Werner Amon (M.) und Marco Triller.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Endlich wieder aufwärts“
Eines haben jedenfalls alle gemeinsam, die Sehnsucht nach positiven Neuigkeiten ist groß. Und das eben nicht nur in der Steiermark. „Ganz wichtig wäre es etwa, wenn wir lesen könnten, dass es in der Wirtschaft endlich wieder aufwärtsgeht“, nickt Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP). „Und dass die Menschen im Land wieder mehr zusammenrücken.“

Für Tourismus-Boss Michael Feiertag ist seine Wunschschlagzeile aufgelegt: „,Die Steiermark bleibt das beliebteste Urlaubsland’ – und: ,Graz wird international bekannter’.“ Aufsteirern-Organisator Markus Lientscher würde sich wiederum freuen, wenn es sich ausgeht, dass der heurige Besucherrekord beim Volkskultur-Festival im nächsten Jahr sogar gebrochen wird.

Die Stimmung war jedenfalls dem Advent angepasst festlich. „Hausherr“ und „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann konnte außerdem begrüßen: Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, die Klubobleute Marco Triller (FPÖ), Lukas Schnitzer (ÖVP), Hannes Schwarz (SPÖ) und Sandra Krautwaschl (Grüne), Meinungsforscher Christoph Haselmayer, Dieter Weber (Ankünder) u. v. m.


Marcus Stoimaier
Steiermark


