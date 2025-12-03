Im neuen Jahr laufen die Stadion-Uhren anders

„Besseres Fanerlebnis“

„Mit der neuen Regelung gibt es höhere Transparenz im Stadion, von der wir uns unterm Strich auch ein besseres Fanerlebnis versprechen“, erklärte Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer. „Nicht zuletzt soll dadurch auch die Akzeptanz von längeren Nachspielzeiten erhöht werden.“