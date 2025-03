Nun fix: Westbahn fährt künftig auch nach Kärnten

„Konkurrenz belebt das Geschäft“

„Die neue WESTbahn-Verbindung ist ein wichtiges zusätzliches Mobilitätsangebot, das gemeinsam mit den ÖBB die Jahrhundertchance Koralmbahn bestmöglich für die Menschen in Kärnten nutzbar macht. Und weil Konkurrenz bekanntlich das Geschäft belebt, besteht mit dem Einstieg der Westbahn auch die berechtigte Hoffnung und Chance, einen Koralmbahn-Halt in Kühnsdorf in der Tourismusregion Klopeiner See zu realisieren“, reagiert auch Landeshauptmann Peter Kaiser positiv.