Westbahn: Züge aus China schon im Einsatz

Laut einem Pressesprecher der privaten Bahngesellschaft liegen seit Dienstag alle Genehmigungen vor. Ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember sollen die vier zusätzlichen Garnituren den Takt auf der Westbahn-Strecke verdichten. Die Westbahn hatte die vier Züge bereits 2019 bestellt. Seit 2022 befinden sie sich in Österreich und absolvierten Tausende Kilometer an Testfahrten.