Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zug jede halbe Stunde

Westbahn erhöht Takt zwischen Wien und Salzburg

Wirtschaft
14.11.2025 11:54
Die Westbahn wird in einigen Wochen verstärkt zwischen WIen und Salzburg fahren.
Die Westbahn wird in einigen Wochen verstärkt zwischen WIen und Salzburg fahren.(Bild: APA/RENE STEIGBERGER)

Ab dem 14. Dezember ist die Westbahn erstmals in einem durchgehenden 30-Minuten-Takt zwischen Wien und Salzburg unterwegs. Die Verbindungen würden um zehn Prozent erhöht, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

0 Kommentare

Ab Wien Westbahnhof gibt es in einem Monat zwischen 5.38 und 21.08 Uhr jede halbe Stunde eine Westbahn-Verbindung. Von Westen kommt von 7.22 bis 22.52 Uhr jede halbe Stunde ein Zug in Wien Westbahnhof an. Für die Taktverdichtung setzt das Bahnunternehmen vier neue Züge des chinesischen Herstellers CRRC ein. Die Firma hatte die Züge bereits 2019 bestellt, seit drei Jahren sind sie in Österreich und machen Testfahrten.

Eine weitere Änderung ist, dass es künftig dreimal pro Tag eine neue Direktverbindung von Wien bis Saalfelden gibt. Dafür wird die Verbindung nach St. Johann im Pongau über Hallein und Bischofshofen (Salzburg) verlängert sowie weiter ausgebaut. Im neuen Fahrplan startet die Westbahn ab März 2026 erstmals auch auf der Südstrecke. Fünfmal täglich wird die Westbahn von Wien über Graz und Klagenfurt bis Villach und retour fahren.

Lesen Sie auch:
Seit 2022 befinden sich die chinesischen Modelle in Österreich und haben Tausende Kilometer an ...
Genehmigung liegt vor
Westbahn: Züge aus China schon im Einsatz
12.11.2025
Mit Fahrplan-Wechsel
Neun Minuten flotter in Wien, aber mehr alte Züge
25.09.2025

„Das ist ein echter Gewinn für alle Bahnreisenden auf der Weststrecke“, sagte Geschäftsführer Thomas Posch. Die Passagierinnen und Passagiere könnten dann noch flexibler reisen. „Jetzt müssen Reisende wirklich nicht mehr nachdenken, wann die nächste Westbahn fährt.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
120.355 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.376 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
73.644 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
923 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wirtschaft
Zug jede halbe Stunde
Westbahn erhöht Takt zwischen Wien und Salzburg
In Alarmstimmung
Was der Mahrer-Rücktritt für die ÖVP bedeutet
Knigge fürs Fest
Weihnachtsfeier: So vermeiden Sie Fettnäpfchen
OÖ-Chefin will nicht
Neue WKO-Präsidentin? Hummer erteilt Absage
Konzern im Wandel
Disney: Streaming boomt, aber TV-Geschäft kriselt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf