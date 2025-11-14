Westbahn erhöht Takt zwischen Wien und Salzburg

Ab Wien Westbahnhof gibt es in einem Monat zwischen 5.38 und 21.08 Uhr jede halbe Stunde eine Westbahn-Verbindung. Von Westen kommt von 7.22 bis 22.52 Uhr jede halbe Stunde ein Zug in Wien Westbahnhof an. Für die Taktverdichtung setzt das Bahnunternehmen vier neue Züge des chinesischen Herstellers CRRC ein. Die Firma hatte die Züge bereits 2019 bestellt, seit drei Jahren sind sie in Österreich und machen Testfahrten.