Felbermayr gewinnt China-Hauptrennen in F1 Academy

„Ich habe noch nie eine Meisterschaft angeführt, das fühlt sich richtig gut an“, sagte Felbermayr im ORF. Beim Sieg in Kanada im Vorjahr sei es „nur“ ein Sprintrennen gewesen. „Jetzt das richtige Rennen am Sonntag zu gewinnen, ist noch einmal etwas anderes.“ Felbermayr, die dem deutschen Autohersteller Audi seit dem Einstieg in den Formel-1-Kosmos heuer den ersten Sieg bescherte, will nun um den Titel fahren. „Das Ziel war, die Meisterschaft zu gewinnen und nichts zu riskieren. Also einfach die meisten Punkte wie möglich zu holen“, erklärte sie.