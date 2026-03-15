Ein neuer Stern am Leichtathletik-Himmel

Die Sensation, die sich bereits Anfang des Jahres angebahnt hat, ist jetzt perfekt! Lily Carlson ist Österreichs neue Stabhochsprung-Rekordlerin. Die 19-Jährige verbesserte bei den NCAA Indoor Championships in Fayetteville als Achte mit 4,51 m den zehn Jahre alten ÖLV-Hallen-Rekord von Kira Grünberg (4,45 m) um sechs Zentimeter.
Lily Carlson hat einen interessanten familiären Hintergrund, der sie jetzt zu einem neuen Stern an Österreichs Leichtathletik-Himmel führte. Sie ist Doppel-Staatsbürgerin (Vater Österreicher, Mutter US-Amerikanerin) und war heuer noch bei der World Athletics für die USA gemeldet. Sie hatte sich aber im Vorjahr entschieden, für Österreich zu starten. Dieser Nationenwechsel von den USA zu Österreich wurde am 5. Februar vom Weltverband genehmigt. Seitdem startet Lily Carlson, die in Wien geboren wurde und mit sieben Jahren mit ihrer Mutter in die USA kam, für Österreich.
Diesmal ein Dopingtest
Gleich in ihrem ersten Wettkampf für Österreich war sie am 7. Februar 4,47 m gesprungen – also zwei Zentimeter höher als Kira Grünberg bei der EM 2015 in Prag. Diese 4,47 m waren zwar regelkonform gesprungen, aber Lily hatte sich danach keiner Dopingkontrolle unterzogen, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen konnte, dass der Nationenwechsel offiziell war. Diesmal aber wusste sie Bescheid und machte, wie sie der „Kronen Zeitung“ bestätigte, einen Dopingtest.
Rekord im dritten Versuch
In Fayetteville, wo der Höhepunkt der US-Studenten in der Leichtathletik-Hallensaison über die Bühne ging, gelang Lily Carlson ein toller Wettkampf. Die (hohe) Einstiegshöhe von 4,26 m nahm sie im zweiten Versuch, ließ dann 4,41 m im ersten und die neue Rekordhöhe von 4,51 m im dritten Anlauf folgen. Damit belegte sie in dem von Hana Moll mit 4,61 m gewonnenen Wettkampf den achten Platz.
Nach dem Rekord war der Jubel groß – bei ihr und bei ihrem Team der Texas A&M University. An dieser Uni studiert Lily Carlson Business. Dort teilt sie sich übrigens ein Appartement mit Magdalena Rauter, die bei der U20-WM in Lima im Stabhochsprung Silber gewonnen hatte. Kein Wunder also, dass sich Lily entschied, für den ATSV Innsbruck entschied, denselben Verein von Magdalena…
Kira nicht überrascht
Für Kira Grünberg kam es nicht überraschend, dass sie ihren Rekord an Lily Carlson verlor. Kira, seit ihrem schweren Trainingsunfall 2015 querschnittgelähmt, längst aber auch wieder Nationalratsabgeordnete (ÖVP), verfolgt weiterhin intensiv das Sportgeschehen, natürlich auch die Leichtathletik und insbesondere den Stabhochsprung. „Ich hatte heuer die Leistungssteigerungen von Lily gesehen, aber erst seit dieser Hallen-Saison ist sie mir ein Begriff. Ich habe mir auch Videos von ihren Sprüngen angeschaut, zu viele aktuelle Videos gibt es ja nicht.“ Aus der Ferne sei es nicht leicht, die Sprünge zu analysieren. „Aber eines ist sicher, sie hat einen sehr schnellen Anlauf!“ Der ihr eine gute Basis, für hohe Sprünge gibt. Kira Grünberg, die seit Zürich 2014 mit 4,45 m den ÖLV-Rekord im Freien hält: „Die Steigerung in den Bereich von 4,40 m bis 4,60 m ist schon gewaltig!“
Ziel: „Olympia 2028 für Österreich“
Jetzt ist auch Lily Carlson in diesen großen Höhen angekommen. Ein Glück, dass sie sich entschieden hat, für Rot-Weiß-Rot (und nicht für die USA) anzutreten. Lily: „Mein großes Ziel ist es, bei den Olympischen Spielen 2028 für Österreich zu starten!“ In den vergangenen Monaten hatten sich ÖLV-Generalsekretär Helmut Baudis und auch Christian Taylor sehr um den Nationenwechsel von Carlson bemüht. Jetzt ist das große Talent neue ÖLV-Rekordlerin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.