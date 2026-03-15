Ein neuer Stern am Leichtathletik-Himmel

Kira nicht überrascht

Für Kira Grünberg kam es nicht überraschend, dass sie ihren Rekord an Lily Carlson verlor. Kira, seit ihrem schweren Trainingsunfall 2015 querschnittgelähmt, längst aber auch wieder Nationalratsabgeordnete (ÖVP), verfolgt weiterhin intensiv das Sportgeschehen, natürlich auch die Leichtathletik und insbesondere den Stabhochsprung. „Ich hatte heuer die Leistungssteigerungen von Lily gesehen, aber erst seit dieser Hallen-Saison ist sie mir ein Begriff. Ich habe mir auch Videos von ihren Sprüngen angeschaut, zu viele aktuelle Videos gibt es ja nicht.“ Aus der Ferne sei es nicht leicht, die Sprünge zu analysieren. „Aber eines ist sicher, sie hat einen sehr schnellen Anlauf!“ Der ihr eine gute Basis, für hohe Sprünge gibt. Kira Grünberg, die seit Zürich 2014 mit 4,45 m den ÖLV-Rekord im Freien hält: „Die Steigerung in den Bereich von 4,40 m bis 4,60 m ist schon gewaltig!“