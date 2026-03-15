Kein Start möglich: McLaren-Debakel in China!

Debakel für McLaren am Sonntag in Shanghai! Zuerst wurde kurz vor dem Rennstart noch fieberhaft am Boliden von Weltmeister Lando Norris gearbeitet, da es zu einem „Problem“ gekommen war. Am Ende erwies sich dieses als erheblich – der Brite schaffte es nicht aus der Boxengasse. Teamkollege Oscar Piastri schaffte es zunächst auf seinen Startplatz, musste dann aber auch in die Box zurückgerollt werden. Am Ende konnten beide Piloten das Rennen nicht in Angriff nehmen.