Kein Start möglich: McLaren-Debakel in China!

Debakel für McLaren am Sonntag in Shanghai! Zuerst wurde kurz vor dem Rennstart noch fieberhaft am Boliden von Weltmeister Lando Norris gearbeitet, da es zu einem „Problem“ gekommen war. Am Ende erwies sich dieses als erheblich – der Brite schaffte es nicht aus der Boxengasse. Teamkollege Oscar Piastri schaffte es zunächst auf seinen Startplatz, musste dann aber auch in die Box zurückgerollt werden. Am Ende konnten beide Piloten das Rennen nicht in Angriff nehmen.
„Wir hatten ein Problem im Elektronikbereich festgestellt, weshalb wir den Unterboden entfernt und eine Reihe von Bauteilen überprüft haben“, teilte McLaren kurz vor Rennstart in Shanghai mit.
Allerdings handelte es sich um ein größeres Problem. Denn man schaffte es nicht, den Boliden von Norris rechtzeitig aus der Boxengasse zu bekommen. Deshalb musste der Brite seinen Platz in der Startaufstellung aufgeben.
Auch Piastri betroffen
Kurz darauf erwischte es dann auch seinen Teamkollegen Oscar Piastri. Dessen Bolide wurde ebenfalls zurück in die Box geschoben. Es wurde zwar noch verzweifelt versucht, eine Lösung zu finden. Doch am Ende musste man sich geschlagen geben. Weder Norris noch Piastri konnten an den Start gehen.
Neben den beiden McLaren konnten auch Williams-Pilot Alexander Albon und Audi-Juwel Gabriel Bortoleto nicht an den Start gehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.