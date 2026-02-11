Koordination und Moderation sind der Schlüssel

Dafür waren Sie hauptverantwortlich dafür, dass die Kooperation mit Core Sports Capital (CSC) entstand. Wie beurteilen Sie diese Zusammenarbeit?

Christoph Wirnsperger: Als wir vom Vorstand 2019 den Verein übernahmen, war für uns klar, dass wir sportliche Kompetenz von außen benötigen. Mit Ahmet Schaefer, den ich persönlich kannte, sind wir dann an den richtigen Partner geraten. Für uns als Verein wäre es niemals möglich, ein solch internationales Netzwerk aufzubauen. Ohne CSC wären viele Spieler gar nicht zu uns gekommen und wir könnten auch kaum Transfererlöse erzielen. Wir werden uns in den kommenden Tagen zusammensetzen und besprechen, wie wir die Kooperationen wieder intensivieren. Sowohl für Clermont als auch für uns waren die letzten zwei Saisonen mit den Abstiegen jeweils nicht leicht.