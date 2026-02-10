Vorteilswelt
Rädler nach Gold

„Viel durchgemacht, da war der Traum kurz weg“

Olympia
10.02.2026 15:42
Ariane Rädler
Ariane Rädler(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Als kleines Kind träumt man davon“, jubelte Ariane Rädler über ihre Goldmedaille in der Team-Kombination gemeinsam mit ihrer Partnerin Katharina Huber. Rädler musste in ihrer Karriere bereits vier Kreuzbandrisse verkraften. „Ich habe viel durchgemacht, da war der Traum kurz weg. Ich habe mich immer wieder zurückgekämpft. Umso schöner ist es, dass es jetzt doch noch geklappt hat. Man glaubt es eigentlich gar nicht mehr“, freute sich Rädler. 

Die beiden Österreicherinnen gewannen am Dienstag in Cortina d‘Ampezzo sensationell die Teamkombination der Frauen. Das ÖSV-Duo setzte sich 0,05 Sekunden vor den Deutschen Kira Weidle-Winkelmann/Emma Aicher und 0,25 vor den US-Amerikanerinnen Jacqueline Wiles/Paula Moltzan durch. Es ist das erste Olympia-Gold für die ÖSV-Frauen seit dem Triumph von Anna Fenninger im Super-G von Sotschi 2014 und die zweite Goldmedaille für das österreichische Team in Italien nach Snowboarder Benjamin Karl. Das ÖOC hält damit bei den Spielen in Mailand und Cortina nach vier Wettkampftagen bei zwei Gold- und drei Silbermedaillen.

„Dreamteam“
Für Rädler erfüllte sich ein Traum, an dem sie nach vielen Verletzungen schon gezweifelt hat. „Ich habe viel durchgemacht, da war der Traum (Olympia) schon einmal kurz weg. Ich habe mich immer wieder zurückgekämpft. Umso schöner ist es jetzt, dass es geklappt hat. Und das mit der Kathi. Wir kennen uns schon so lange. Wir sind schon zu Schülerzeiten gemeinsam Rennen gefahren. Das ist einfach cool – Dreamteam“, erklärte die Vorarlbergerin.

Auch bei Huber „war es nicht ganz einfach“ in der Vergangenheit. „Ich bin oft gut Skigefahren, aber nicht wirklich schnell gewesen. Ich glaube, dass einfach alles zusammenspielen muss, dass man richtig schnell ist.“

Rädler fügte hinzu: „Dass es Gold geworden ist, das habe ich bis jetzt noch nicht ganz begriffen. Das wird vermutlich auch noch dauern.“

