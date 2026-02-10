„Viel durchgemacht, da war der Traum kurz weg“

Die beiden Österreicherinnen gewannen am Dienstag in Cortina d‘Ampezzo sensationell die Teamkombination der Frauen. Das ÖSV-Duo setzte sich 0,05 Sekunden vor den Deutschen Kira Weidle-Winkelmann/Emma Aicher und 0,25 vor den US-Amerikanerinnen Jacqueline Wiles/Paula Moltzan durch. Es ist das erste Olympia-Gold für die ÖSV-Frauen seit dem Triumph von Anna Fenninger im Super-G von Sotschi 2014 und die zweite Goldmedaille für das österreichische Team in Italien nach Snowboarder Benjamin Karl. Das ÖOC hält damit bei den Spielen in Mailand und Cortina nach vier Wettkampftagen bei zwei Gold- und drei Silbermedaillen.