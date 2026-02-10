„Als kleines Kind träumt man davon“, jubelte Ariane Rädler über ihre Goldmedaille in der Team-Kombination gemeinsam mit ihrer Partnerin Katharina Huber. Rädler musste in ihrer Karriere bereits vier Kreuzbandrisse verkraften. „Ich habe viel durchgemacht, da war der Traum kurz weg. Ich habe mich immer wieder zurückgekämpft. Umso schöner ist es, dass es jetzt doch noch geklappt hat. Man glaubt es eigentlich gar nicht mehr“, freute sich Rädler.
Die beiden Österreicherinnen gewannen am Dienstag in Cortina d‘Ampezzo sensationell die Teamkombination der Frauen. Das ÖSV-Duo setzte sich 0,05 Sekunden vor den Deutschen Kira Weidle-Winkelmann/Emma Aicher und 0,25 vor den US-Amerikanerinnen Jacqueline Wiles/Paula Moltzan durch. Es ist das erste Olympia-Gold für die ÖSV-Frauen seit dem Triumph von Anna Fenninger im Super-G von Sotschi 2014 und die zweite Goldmedaille für das österreichische Team in Italien nach Snowboarder Benjamin Karl. Das ÖOC hält damit bei den Spielen in Mailand und Cortina nach vier Wettkampftagen bei zwei Gold- und drei Silbermedaillen.
„Dreamteam“
Für Rädler erfüllte sich ein Traum, an dem sie nach vielen Verletzungen schon gezweifelt hat. „Ich habe viel durchgemacht, da war der Traum (Olympia) schon einmal kurz weg. Ich habe mich immer wieder zurückgekämpft. Umso schöner ist es jetzt, dass es geklappt hat. Und das mit der Kathi. Wir kennen uns schon so lange. Wir sind schon zu Schülerzeiten gemeinsam Rennen gefahren. Das ist einfach cool – Dreamteam“, erklärte die Vorarlbergerin.
Auch bei Huber „war es nicht ganz einfach“ in der Vergangenheit. „Ich bin oft gut Skigefahren, aber nicht wirklich schnell gewesen. Ich glaube, dass einfach alles zusammenspielen muss, dass man richtig schnell ist.“
Rädler fügte hinzu: „Dass es Gold geworden ist, das habe ich bis jetzt noch nicht ganz begriffen. Das wird vermutlich auch noch dauern.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.