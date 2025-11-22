Alarm! Jetzt ziehen einige Weltcuporte Reißleine

Mitte Dezember startet der Snowboardcross-Weltcup mit dem Klassiker unterm Matterhorn in Cervinia (It) in die neue Saison – die seit kurzem um zwei Destinationen ärmer ist. Denn sowohl das französische Isola 2000 als auch Gudauri (Geo) stiegen kurzfristig aus. Und auch im Skicross-Weltcup gärt es nach einem großen FIS-Sponsorendeal: Ein absoluter Klassiker wackelt.
„Sorgen um den Sport mache ich mir keine, ich kenne das Spiel ja schon. 2015 hatten wir vor der WM am Kreischberg kein einziges Rennen und auch danach nur drei“, versucht Snowboardcross-Olympiasieger Alessandro „Izzi“ Hämmerle die Ereignisse der vergangenen Tage gelassen zu nehmen.
„Offensichtliche geopolitische Erwägungen“
Doch was war passiert? Am Freitag gab der Internationale Skiverband (FIS) bekannt, dass die für Jänner geplanten Rennen in Isola 2000 (Fra) von den Veranstaltern aus „organisatorischen Gründen“ abgesagt wurden. Anders klang es bei Mylène Agnelli, der Bürgermeisterin der Wintersportgemeinde. „Offensichtliche geopolitische Erwägungen“, würden die Organisation unmöglich machen. Sie bezog sich damit wohl auf den Umstand, dass die aserbaidschanische Tourismusagentur ab dieser Saison als globaler Destinationspartner der FIS bei den Buckelpisten-, Aerials-, Skicross- und Snowboardcrossweltcups agiert.
Absageflut auch in Georgien
Am Samstag gab dann auch der georgische Verband – kolportiert aus demselben Grund – seine Weltcups auf der Buckelpiste und im Ski- und Snowboardcross zurück, die in Gudauri bzw. Bakuriani ausgetragen worden wären, womit auf Hämmerle und Co. in dieser Saison nur mehr acht Entscheidungen an fünf verschiedenen Austragungsorten warten. „Georgien hätte ich Richtung Olympia eh nicht auf meinem Plan gehabt“, verrät Izzi. „Isola wäre aber schon lässig gewesen. Ein neuer Ort, nicht weit weg von zuhause. Da wäre ich gerne gefahren.“
Mit Bakuriani verlieren die Skicrosser bereits ihre dritte Destination. Davor hatten sich bereits Alleghe (It) zurückgezogen und mit Idre (Sd) auch einer der traditionsreichsten Veranstaltungsorte auf der Tour.
Kein offizielles Statement aus dem Montafon
Im Montafon, Austragungsort der FIS Snowboard, Freestyle und Freeski WM 2027, wollte man sich auf „Krone“-Anfrage zur Thematik nicht äußern. Hier gastiert im März 2026 sowohl der Skicross- als auch der Snowboardcrossweltcup.
