Alarm! Jetzt ziehen einige Weltcuporte Reißleine

Absageflut auch in Georgien

Am Samstag gab dann auch der georgische Verband – kolportiert aus demselben Grund – seine Weltcups auf der Buckelpiste und im Ski- und Snowboardcross zurück, die in Gudauri bzw. Bakuriani ausgetragen worden wären, womit auf Hämmerle und Co. in dieser Saison nur mehr acht Entscheidungen an fünf verschiedenen Austragungsorten warten. „Georgien hätte ich Richtung Olympia eh nicht auf meinem Plan gehabt“, verrät Izzi. „Isola wäre aber schon lässig gewesen. Ein neuer Ort, nicht weit weg von zuhause. Da wäre ich gerne gefahren.“