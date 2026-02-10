Messerattacke am Friedhof: 19-Jähriger vor Gericht

Auf Nachfrage der Richterin, warum er überhaupt zugestochen habe, antwortete der bislang Unbescholtene: „Ich habe psychische Probleme und leide unter Einsamkeit.“ Worauf die vorsitzende Richterin klarstellt, dass das Opfer nicht daran schuld sei und er den Umstand, auf den 18-Jährigen sechs Mal eingestochen und dadurch schwer verletzt zu haben, nicht herunterspielen solle. Denn noch heute leidet das Opfer an den Folgen der Verletzungen – körperliche und seelische Schmerzen. Weshalb die Opfervertreterin ein Teilschmerzengeld in Höhe von 4500 Euro fordert. Die Entschuldigung des Angeklagten nimmt das Opfer im Gerichtssaal nicht an. „Ich habe ihm nichts getan. Er kam auf mich zu und stach einfach auf mich ein.“