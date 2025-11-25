Bei -20 Grad am Gletscher Erfrierungen erlitten

Die Skicrosser um Christina Födermayr testeten am Pitztaler Gletscher kurz vorm Weltcupstart ihre Form. Die extremen Bedingungen mit teils minus 20 Grad und weniger hinterließen bei den Fahrern aber Spuren. Marcus Plank aus Steyr musste sogar ärztlich behandelt werden.
„Für den letzten Feinschliff vorm Weltcup-Start in Val Thorens geht’s jetzt noch nach Sankt Moritz, meine Form ist aber schon sehr gut“, sagt mit Christina Födermayr die einzige OÖ-Athletin, die sich auch heuer wieder mit der Skicross-Elite messen wird. Zuvor musste die 24-Jährige aus Utzenaich aber gegen extreme Bedingungen ankämpfen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.