Bei -20 Grad am Gletscher Erfrierungen erlitten

„Für den letzten Feinschliff vorm Weltcup-Start in Val Thorens geht’s jetzt noch nach Sankt Moritz, meine Form ist aber schon sehr gut“, sagt mit Christina Födermayr die einzige OÖ-Athletin, die sich auch heuer wieder mit der Skicross-Elite messen wird. Zuvor musste die 24-Jährige aus Utzenaich aber gegen extreme Bedingungen ankämpfen.