Ausweichmanöver endet in Kollision

Bei einem Unfall in Sankt Gallenkirch in Vorarlberg wurden am Dienstag gleich vier Autos beschädigt – verletzt wurde aber zum Glück niemand. Ein Führerscheinneuling hatte den Vorrang eines Wagens missachtet.
Am Dienstagabend gegen 22 Uhr lenkte ein 17-jähriger Autofahrer seinen Wagen auf der L192 aus Gargellen kommend in Fahrtrichtung Schruns. Zur selben Zeit fuhr ein 69-jähriger Pkw-Lenker auf der L188 von St. Gallenkirch kommend ebenfalls in Richtung Schruns. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen beabsichtigte der 17-Jährige, auf die bevorrangte L188 in Richtung Schruns einzubiegen – dort kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge.
Unmittelbar vor dem Zusammenstoß versuchte der 69-Jährige noch, nach rechts auf den Parkplatz des „Montafonerhüsli“ auszuweichen, kollidierte dort jedoch mit zwei abgestellten Autos.
Durch den Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. An sämtlichen beteiligten Fahrzeugen entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkovortest verlief negativ.
Wracks wurden abgeschleppt
Die Autos des 17-Jährigen sowie des 69-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Die Montafonerstraße war bis etwa 22.45 Uhr wegen der Aufräumarbeiten und der Reinigung der Fahrbahn nur einseitig befahrbar. Im Einsatz standen die Ortsfeuerwehr St. Gallenkirch mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften sowie eine Streife der Polizeiinspektion Schruns mit zwei Beamten.
