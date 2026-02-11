Ausweichmanöver endet in Kollision

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr lenkte ein 17-jähriger Autofahrer seinen Wagen auf der L192 aus Gargellen kommend in Fahrtrichtung Schruns. Zur selben Zeit fuhr ein 69-jähriger Pkw-Lenker auf der L188 von St. Gallenkirch kommend ebenfalls in Richtung Schruns. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen beabsichtigte der 17-Jährige, auf die bevorrangte L188 in Richtung Schruns einzubiegen – dort kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge.