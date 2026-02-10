Telefonbetrüger ergaunerte über 500.000 Franken

Als der gutgläubige Senior erneut angerufen wurde, forderte der Betrüger ihn auf, das Programm „AnyDesk“ zu installieren. Dadurch konnte sich der Anrufer via Fernzugriff auf den Computer des 65-Jährigen zu schaffen machen – und hatte auch Zugang auf das Bankkonto des Opfers. Schnell waren mehr als 500.000 Franken auf Konten im Ausland überwiesen. Ob der Senior, der dies erst viel später merkte, das Geld jemals wiedersehen wird, steht in den Sternen.