Die Bregenzer dürfen wieder auf den Rasen

Nach Startproblemen schaut SW Bregenz-Coach Andreas Heraf zufrieden auf die Frühjahrsvorbereitung seiner Mannschaft. Auch die erkrankten Spieler sind mittlerweile fast alle wieder fit, der letzte Test gegen Westligist Imst war top. Mit seinem Kader ist der Ex-Teamspieler happy.
„Wirklich ein durchgehend überragendes Spiel“, freute sich SW Bregenz-Coach Andy Heraf über den gelungenen Test vom vergangenen Wochenende, als die Festspielstädter Westligist Imst mit 7:1 vom Platz fegten, „das haben uns auch die Laufwerte bestätigt.“ Was beruhigend ist für den Trainer, dem in der Woche vor dem Duell mit den Tirolern der halbe Kader krankheitsbedingt ausgefallen war. „Es war eine heftige Krankheit, man hat es den Spielern auch noch letzte Woche kurz angemerkt, aber es hat gepasst.“ Einzig Verteidiger Florian Prirsch erlitt einen Rückfall und wird erst in den nächsten Tagen wieder einsteigen.
Gestern konnten die Bregenzer zudem erstmals auf Rasen trainieren, der aber für Heraf noch kein richtiges Upgrade ist. „Es ist halt noch Winter, klar ist er sehr weich und seifig“, sagt er.
Ein Offensiver soll noch kommen
Mit seinem Kader ist er zufrieden. Mit Vincent Gembalies und Brandon Pursall kamen zwei Wunschverteidiger, ein Offensiver soll zudem in den nächsten Tagen noch präsentiert werden. „Dann habe ich 20 Leute, das passt“, sagt Heraf.
