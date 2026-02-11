Die Bregenzer dürfen wieder auf den Rasen

„Wirklich ein durchgehend überragendes Spiel“, freute sich SW Bregenz-Coach Andy Heraf über den gelungenen Test vom vergangenen Wochenende, als die Festspielstädter Westligist Imst mit 7:1 vom Platz fegten, „das haben uns auch die Laufwerte bestätigt.“ Was beruhigend ist für den Trainer, dem in der Woche vor dem Duell mit den Tirolern der halbe Kader krankheitsbedingt ausgefallen war. „Es war eine heftige Krankheit, man hat es den Spielern auch noch letzte Woche kurz angemerkt, aber es hat gepasst.“ Einzig Verteidiger Florian Prirsch erlitt einen Rückfall und wird erst in den nächsten Tagen wieder einsteigen.