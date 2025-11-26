„Warten, dass sie unversehrt nach Hause kommt“

Die 32-Jährige hatte sich in der Nacht auf Sonntag mit einer Freundin nach einer Weihnachtsfeier ein Taxi geteilt und war bei ihrem Wohnhaus im Bezirk Geidorf ausgestiegen. „Sie hat sich dann noch bei ihrer Freundin gemeldet, dass sie mit ihrem Hund rausgegangen und alles okay sei. Allerdings hat sie auch geschrieben, dass sie das Gefühl hat, dass irgendjemand im Stiegenhaus ist“, erzählt der Stiefvater der „Krone“.