„Kann Angriff auf Europa schriftlich ausschließen“

Es sei „lächerlich“, zu behaupten, dass Russland vorhabe, Europa zu überfallen. Das sei eine „Lüge“ und „völliger Blödsinn“. Damit nahm Putin ein weiteres Mal Bezug auf deutsche und andere europäische Politikerinnen und Politiker. Seine Beteuerungen werden aber vor allem seit dem Krieg in der Ukraine immer wieder in Zweifel gezogen. Er hatte auch vor diesem Überfall behauptet, dass Russland das nicht vorhabe. Einige Länder haben vor diesem Hintergrund aufgerüstet oder neue Freiwilligen-Wehrdienste eingeführt.