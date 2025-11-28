Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert

Die Fischer glauben, dass das Schiff bei seinem Kentern im Tropensturm ein großes Leck erlitten hat. Sie alarmierten die Behörden über den Vorfall, woraufhin die Seefahrtbehörden reagierten. Es gab keine unmittelbaren Berichte über Opfer. Die örtlichen Behörden würden die Auswirkungen auf die Umwelt prüfen, die Ermittlungen zum Unfall würden andauern, heißt es.