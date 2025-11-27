Vorteilswelt
Kollision in Lustenau

Fußgängerin in der Dunkelheit angefahren

Vorarlberg
27.11.2025 12:20
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es in Vorarlberg am Mittwochabend nach Einbruch der Dunkelheit. Dabei übersah eine Autofahrerin eine Fußgängerin – es kam zum Zusammenstoß. 

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr lenkte eine 59-jährige Frau aus dem Bezirk Dornbirn ihren Pkw in Lustenau auf der Bahnhofstraße (L203) von Hard kommend in Richtung Lustenauer Ortszentrum. Plötzlich kollidierte das Auto in der Dunkelheit mit einer dunkel gekleideten Fußgängerin, welche sich auf der Fahrbahn befand und diese gerade queren wollte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte zum Unfallzeitpunkt hohes Verkehrsaufkommen auf der Straße geherrscht haben. Außerdem dürfte zumindest ein weiterer, noch unbekannter Pkw-Lenker für die Fußgängerin abgebremst haben. Die 51-jährige Fußgängerin wurde durch die Kollision unbestimmten Grades verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zeugenaufruf der Polizei
Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls und insbesondere Autofahrer, denen die Fußgängerin ebenfalls aufgefallen ist, sich mit der Polizeiinspektion Lustenau (+43 591338144) in Verbindung zu setzen.

