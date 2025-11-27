Fußgängerin in der Dunkelheit angefahren

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr lenkte eine 59-jährige Frau aus dem Bezirk Dornbirn ihren Pkw in Lustenau auf der Bahnhofstraße (L203) von Hard kommend in Richtung Lustenauer Ortszentrum. Plötzlich kollidierte das Auto in der Dunkelheit mit einer dunkel gekleideten Fußgängerin, welche sich auf der Fahrbahn befand und diese gerade queren wollte.