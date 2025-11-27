Lawine riss Skitourengeher in Stuben 100 Meter mit

Zuvor hatte sich auch am Stubaier Gletscher in Tirol ein Lawinenabgang ereignet. Gegen 9.30 Uhr ging im Bereich der Daunscharte eine große Lawine ab. Acht Menschen wurden teilverschüttet, vier davon leicht verletzt. Die meisten von ihnen konnten sich laut einer Polizeisprecherin selbst aus den Schneemassen befreien, zwei wurden geborgen.