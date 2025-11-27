Vorteilswelt
Sommersaison in Vorarlberg verlängert sich weiter

Vorarlberg
27.11.2025 15:00
Neben dem Winter werden auch Sommer und Herbst für Vorarlberg als Urlaubsdestination immer ...
Neben dem Winter werden auch Sommer und Herbst für Vorarlberg als Urlaubsdestination immer wichtiger.(Bild: Alex Kaiser - Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH)

Mehr Gäste, mehr Übernachtungen: Diese Bilanz der Sommersaison sorgt bei den heimischen Tourismus-Betrieben für große Freude. 

Gute Nachrichten gibt es von Vorarlbergs Touristikern: Von Mai bis Oktober dieses Jahres haben rund 1,45 Millionen Gäste in Vorarlberg Urlaub gemacht und mehr als 4,5 Millionen Übernachtungen gebucht. Die Ankünfte konnten im Vergleich zur Vorjahressaison um 2,9 Prozent gesteigert werden. Bei den Nächtigungen konnte Vorarlberg ein Plus von 2,2 Prozent verzeichnen – das Rekordergebnis des Vorjahres wurde somit übertroffen. Von österreichischen Gästen wurden in der Sommersaison mehr als 260.000 Ankünfte und rund 577.000 Übernachtungen gebucht.

Ein seit einigen Jahren bestehender Trend setzte sich auch dieses Jahr weiter fort: Während die gewerblichen Beherbergungsbetriebe eine Nächtigungssteigerung von 4,5 Prozent verbuchten, erlebten Privatquartiere und andere Unterkünfte einen Rückgang.

Etwas gesunken ist auch die durchschnittliche Verweildauer der Gäste: Diese sank von 3,31 (Zehn-Jahres-Mittel) auf 3,16 Tage. Tourismus-Vorarlberg-Direktor Christian Schützinger zeigt sich zufrieden mit dem vergangenen Sommer und stellt fest, dass „Vor- und Nachsaison spürbar an Bedeutung gewinnen“, die Saison wird also länger.

