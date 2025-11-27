Sommersaison in Vorarlberg verlängert sich weiter

Gute Nachrichten gibt es von Vorarlbergs Touristikern: Von Mai bis Oktober dieses Jahres haben rund 1,45 Millionen Gäste in Vorarlberg Urlaub gemacht und mehr als 4,5 Millionen Übernachtungen gebucht. Die Ankünfte konnten im Vergleich zur Vorjahressaison um 2,9 Prozent gesteigert werden. Bei den Nächtigungen konnte Vorarlberg ein Plus von 2,2 Prozent verzeichnen – das Rekordergebnis des Vorjahres wurde somit übertroffen. Von österreichischen Gästen wurden in der Sommersaison mehr als 260.000 Ankünfte und rund 577.000 Übernachtungen gebucht.