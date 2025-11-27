Vorteilswelt
Am Pitztaler Gletscher

Elias Leitner schaffte es ins Viertelfinale

Vorarlberg
27.11.2025 17:10
Elias Leitner schaffte es ins Viertelfinale.
Elias Leitner schaffte es ins Viertelfinale.

Beim Snowboardcross-Europacup am Pitztaler Gletscher startete der Montafoner Elias Leitner stark, musste sich dann aber im Viertelfinale geschlagen geben.

Das erste Europacup-Rennen der Snowboardcrosser am Pitztaler Gletscher musste noch abgesagt werden, der zweite Bewerbam Donnerstag ging dann aber über die Bühne. Und da präsentierte sich Ländle-Youngster Elias Leitner in einem von Weltcup-Startern durchzogenen Starterfeld stark.

Der 22-jährige Montafoner sicherte sich mit einem zweiten Platz in seinem Achtelfinal-Heat den Einzug in die nächste Runde. Musste sich dann aber im Viertelfinale als Vierter geschlagen geben. Den Sieg holte sich der Franzose Aidan Chollet.

Vorarlberg
