Elias Leitner schaffte es ins Viertelfinale.

Beim Snowboardcross-Europacup am Pitztaler Gletscher startete der Montafoner Elias Leitner stark, musste sich dann aber im Viertelfinale geschlagen geben.
Das erste Europacup-Rennen der Snowboardcrosser am Pitztaler Gletscher musste noch abgesagt werden, der zweite Bewerbam Donnerstag ging dann aber über die Bühne. Und da präsentierte sich Ländle-Youngster Elias Leitner in einem von Weltcup-Startern durchzogenen Starterfeld stark.
Der 22-jährige Montafoner sicherte sich mit einem zweiten Platz in seinem Achtelfinal-Heat den Einzug in die nächste Runde. Musste sich dann aber im Viertelfinale als Vierter geschlagen geben. Den Sieg holte sich der Franzose Aidan Chollet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.