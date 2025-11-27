Das Kunsthaus Bregenz erforscht Räume

Das Kunsthaus Bregenz (Vorarlberg) präsentierte am Mittwoch sein Programm für das kommende Jahr – zu Gast sein werden Torkwase Dyson, Koo Jeong A und Cyprien Gaillard.
Das Kunsthaus Bregenz (KUB) zeigt 2026 Ausstellungen von Koo Jeong A, Cyprien Gaillard und Torkwase Dyson. Dabei stellen die Arbeiten der ausgewählten Künstler insbesondere die Frage, wie Raum überhaupt entsteht, kündigte KUB-Direktor Thomas D. Trummer bei der Programmpräsentation am Mittwoch an. Es sei „ein Bewusstsein für Raum“, das die drei Künstler eine. Trummer zeigte sich mit dem zu Ende gehenden Jahr zufrieden und in Bezug auf die Besucherzahl sehr stolz. Bis zum Jahresende rechnete er mit rund 58.000 Besuchern – der bisherige Bestwert lag bei 57.624 Interessierten. Als besonderer Zuschauermagnet erwies sich die Schau der polnischen Künstlerin Małgorzata Mirga-Tas, die über 28.000 Besucher ins Kunsthaus lockte.
„Räume zu eröffnen“
Für das nächste Jahr sah Trummer die Aufgabe des KUB darin, „Räume zu eröffnen, in denen die Welt berührbar wird, nicht als Ware, sondern als Erfahrung.“ Er zitierte auch den Buchtitel „Im Raume lesen wir die Zeit“ des deutschen Historikers Karl Schlögel. Es gehe darum, über den Raum mehr über die aktuelle Zeit zu erfahren. Den Anfang dazu machen Werke der 1967 geborenen Südkoreanerin Koo Jeong A (31. Jänner bis 25. Mai). Die Installationen der Künstlerin lebten „von Präsenz, Atmosphäre und verborgener Energie“, so der KUB-Direktor. Sie beschäftige sich sehr stark mit Erscheinungen am Rande der Wahrnehmungsschwelle, wie etwa Gerüchen oder Magnetstrahlen.
Zwischen 13. Juni und 4. Oktober zeigt das KUB Werke des 1980 geborenen Franzosen Cyprien Gaillard. Er verbindet Skulptur, Architektur, Video, Fotografie und Soundkunst zu komplexen Werken. Thematisch setzt er sich etwa mit der Jugendkultur, urbaner Entwicklung, der Wahrnehmung von Natur oder auch der Lebensformen des Modernismus auseinander. Für seine Ausstellung in Bregenz beschäftigt sich Gaillard mit sogenannten „Deterrents“ – also mit Maßnahmen, die Menschen insbesondere im städtischen Bereich davon abhalten sollen, bestimmte Handlungen zu setzen: Absperrungen, unbequeme Sitzgelegenheiten, gezielte Beschallung mit klassischer Musik.
Projekt mit Florentina Holzinger
Die dritte Ausstellung wird von 17. Oktober bis 24. Jänner 2027 gezeigt: Die US-Amerikanerin Torkwase Dyson bezeichnet sich selbst zwar als Malerin, untersucht aber auch in großformatigen Skulpturen, Zeichnungen, architektonischen Installationen und performativen Arbeiten die Verbindungen von Körper, Raum, Natur und Infrastruktur. Die 1973 geborene Künstlerin hat für ihre Ausstellung im KUB ein mehrteiliges Projekt geplant. Als „KUB Projekt“ kündigte Trummer für Ende August 2026 ein ortsspezifisches Projekt der österreichischen Performancekünstlerin Florentina Holzinger an. Die Vertreterin Österreichs bei der nächstjährigen Biennale in Venedig wird in den Bregenzer Seeanlagen eine „Étude“ speziell für das Kunsthaus Bregenz entwickeln.
Das KUB finanziert sich großteils aus einem Landesbeitrag, der 2025 rund 3,22 Millionen Euro betrug. Dazu kamen 36.500 Euro an Ankaufsförderung des Bundes sowie Eigeneinnahmen in Höhe von etwa 850.000 Euro. Für 2026 sind für den Betrieb des Kunsthauses im Landesbudget 3,28 Mio. Euro veranschlagt. Die regulären Eintrittspreise werden nächstes Jahr auf 14 Euro beziehungsweise 12 Euro (ermäßigt) erhöht.
