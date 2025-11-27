Das Kunsthaus Bregenz erforscht Räume

„Räume zu eröffnen“

Für das nächste Jahr sah Trummer die Aufgabe des KUB darin, „Räume zu eröffnen, in denen die Welt berührbar wird, nicht als Ware, sondern als Erfahrung.“ Er zitierte auch den Buchtitel „Im Raume lesen wir die Zeit“ des deutschen Historikers Karl Schlögel. Es gehe darum, über den Raum mehr über die aktuelle Zeit zu erfahren. Den Anfang dazu machen Werke der 1967 geborenen Südkoreanerin Koo Jeong A (31. Jänner bis 25. Mai). Die Installationen der Künstlerin lebten „von Präsenz, Atmosphäre und verborgener Energie“, so der KUB-Direktor. Sie beschäftige sich sehr stark mit Erscheinungen am Rande der Wahrnehmungsschwelle, wie etwa Gerüchen oder Magnetstrahlen.